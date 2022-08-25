Россия больше не будет игроком на энергорынке Европы – Зеленский

Президент Владимир Зеленский уверен, что антиевропейская политика России в энергетической сфере будет разрушительной для самой РФ.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Из-за российского газового шантажа цены на газ в Европе в эти сутки превысили 3300 долларов за тысячу кубометров. И эта российская антиевропейская политика носит действительно разрушительный характер, но в стратегической перспективе для самой России.

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Не будет больше такого игрока на энергорынке Европы, как Россия".

Детали: Зеленский отметил, что сейчас ситуация очень опасная и острая, но большинство европейских стран подошли к энергетической проблематике "очень ответственно".

"Если кто-то там в России думает, что этой зимой поставит на колени Европу в целом, либо Украину, либо отдельные страны – это провальный расчет. Я считаю, что Европа достаточно крепка, чтобы исправить ошибки прошлого, чтобы стать независимой от российской энергосистемы, российских энергоносителей и чтобы не уступать шантажу энергетических террористов из "Газпрома"", - сказал президент.

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Он добавил, что Украина тесно координирует действия с партнерами и по этим вопросам.

"Правительство Украины, наши государственные компании делают все, чтобы мы были готовы пройти этот зимний сезон, а он действительно будет самым сложным в нашей истории", - отметил Зеленский.

Прямая речь: "Россия подготовила и нашему государству, и Европе, и миру много проблем, кризисов и катастроф. Но наибольшую катастрофу все же терпит она сама, само государство-террорист. Этот "Титаник" пришел к своему айсбергу 24 февраля, и как бы они ни пытались остаться на плаву, у них это не получится".