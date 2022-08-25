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США оголосять довгострокову місію підтримки України й призначать генерала – WSJ

"Європейська правда"Четвер, 25 серпня 2022, 22:52
США оголосять довгострокову місію підтримки України й призначать генерала – WSJ
фото Getty Images

Адміністрація президента США Джо Байдена планує в прийдешні тижні оголосити довгострокову військову місію з підтримки України та призначити генерала, який відповідатиме за постачання допомоги й підготовку українських військових.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації The Wall Street Journal.

Оголошення військової операції означає її офіційне визнання, а також вказує на те, що США планують довгострокове фінансування підтримки України й участь у цьому процесі американських військових (яких зокрема можуть за це нагороджувати).

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"Обрання генерал, який, як очікується, матиме дві або три зірки, відображає створення командного центру, відповідального за координацію зусиль. Це відрізняється від переважно тимчасових заходів, у межах яких останні роки надавались військова підготовка й допомога українцям", – зазначає WSJ.

Про зміни в параметрах підтримки Києва Вашингтоном стало відомо тоді, коли Сполучені Штати у День Незалежності України оголосили про додатковий пакет військової допомоги в розмірі 2,98 млрд доларів для українських Збройних сил.

За даними Пентагону, до нового пакету увійшли зокрема шість додаткових національних передових зенітно-ракетних систем (NASAMS) з додатковими боєприпасами, до 245 тисяч снарядів 155-мм калібру і до 65 тисяч снарядів до 120-мм мінометів.

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Зазначається, що із січня 2021 року США виділили понад 13,5 мільярда доларів на безпекову допомогу Україні. Загалом США виділили понад 15,5 мільярда доларів на безпекову допомогу Україні з 2014 року.

Теми: СШАвійна
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