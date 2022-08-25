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США объявят долгосрочную миссию поддержки Украины и назначат генерала – WSJ

"Европейская правда"Четверг, 25 августа 2022, 22:52
США объявят долгосрочную миссию поддержки Украины и назначат генерала – WSJ
фото Getty Images

Администрация президента США Джо Байдена планирует в предстоящие недели объявить долгосрочную военную миссию по поддержке Украины и назначить генерала, отвечающего за поставку помощи и подготовку украинских военных.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации The Wall Street Journal.

Объявление военной операции означает ее официальное признание, а также указывает на то, что США планируют долгосрочное финансирование поддержки Украины и участие в этом процессе американских военных (которые, в частности, могут за это награждать).

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"Избрание генерал, который, как ожидается, будет иметь две или три звезды, отражает создание командного центра, ответственного за координацию усилий. Это отличается от преимущественно временных мер, в рамках которых в последние годы оказывалась военная подготовка и помощь украинцам", – отмечает WSJ.

Об изменениях в параметрах поддержки Киева Вашингтоном стало известно, когда Соединенные Штаты в День Независимости Украины объявили о дополнительном пакете военной помощи в размере 2,98 млрд долларов для украинских Вооруженных сил.

По данным Пентагона, в новый пакет вошли в том числе шесть дополнительных национальных передовых зенитно-ракетных систем (NASAMS) с дополнительными боеприпасами, до 245 тысяч снарядов 155-мм калибра и до 65 тысяч снарядов до 120-мм минометов.

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Отмечается, что с января 2021 США выделили более 13,5 миллиарда долларов на безопасность помощи Украине. В общей сложности США выделили более 15,5 миллиарда долларов на безопасность Украины с 2014 года.

Темы: СШАвойна
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