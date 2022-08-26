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Шольц: Німеччина не постачатиме зброї, з якої можна обстріляти РФ

Анастасія КалатурП'ятниця, 26 серпня 2022, 02:50
ФОТО: GETTY

Німеччина в питанні постачання зброї Україні дотримуватиметься принципу, сформульованого Штатами – не постачати зброю, за допомогою якою можна обстріляти територію РФ.

Джерело: німецький канцлер Олаф Шольц під час "Діалогу з громадянами" у Магдебурзі, "Укрінформ"

Пряма мова: "Метою залишається, щоб Путін (президент РФ Володимир Путін – Ред.) не виграв війну, щоб було збережено суверенітет і територіальну цілісність України. Президент США сформулював це досить чітко: він сказав, що не буде постачати зброю, за допомогою якою можна обстріляти територію Росії. Я вважаю це принципом, якого ми всі відповідно дотримуємося. І тому ми дивимося, що роблять інші".

Деталі: За словами Шольца, Німеччина  ніколи не буде робити односторонніх кроків, завжди орієнтуючись на те, що роблять союзники, і діятиме "виважено та обережно", аби   війна не переросла з українсько-російської в "зовсім іншу війну".

Нагадаємо: Раніше Шольц заперечив критику в бік його уряду щодо недостатніх обсягів постачання зброї в Україну.  Шольц перерахував постачання зброї інших типів, які вже відбулися і ще плануються, в тому числі зенітних танків Gepard, артилерії Panzerhaubitze 2000 і реактивних систем залпового вогню, а також заплановані постачання системи протиповітряної оборони Iris-T і артилерійського радара Cobra.

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Теми: зброяШольцвійна
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