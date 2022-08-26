Шольц: Германия не будет поставлять оружие, из которого можно обстрелять РФ

Германия в вопросе поставки оружия Украине будет придерживаться принципа, сформулированного Штатами – не снабжать оружием, с помощью которого можно обстрелять территорию РФ.

Источник: немецкий канцлер Олаф Шольц во время "Диалога с гражданами" в Магдебурге, "Укринформ"

Прямая речь: "Целью остается, чтобы Путин (президент РФ Владимир Путин – Ред.) не выиграл войну, чтобы были сохранены суверенитет и территориальная целостность Украины. Президент США сформулировал это достаточно четко: он сказал, что не будет поставлять оружие, с помощью которого можно обстрелять территорию России. Я считаю это принципом, который мы все соблюдаем. И поэтому мы смотрим, что делают другие".

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Детали: По словам Шольца, Германия никогда не будет делать односторонних шагов, всегда ориентируясь на то, что делают союзники, и будет действовать "взвешенно и осторожно", чтобы война не переросла из украинско-российской в ​​"совсем другую войну".

Напомним: Ранее Шольц возразил критику в сторону его правительства по поводу недостаточных объемов поставки оружия в Украину. Шольц перечислил поставки оружия других типов, которые уже состоялись и еще планируются, в том числе зенитных танков Gepard, артиллерии Panzerhaubitze 2000 и реактивных систем залпового огня, а также запланированы поставки системы противовоздушной обороны Iris-T и артиллерийского радара.