Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Шольц: Германия не будет поставлять оружие, из которого можно обстрелять РФ

Анастасия КалатурПятница, 26 августа 2022, 02:50
Шольц: Германия не будет поставлять оружие, из которого можно обстрелять РФ
ФОТО: GETTY

Германия в вопросе поставки оружия Украине будет придерживаться принципа, сформулированного Штатами – не снабжать оружием, с помощью которого можно обстрелять территорию РФ.

Источник: немецкий канцлер Олаф Шольц во время "Диалога с гражданами" в Магдебурге, "Укринформ"

Прямая речь: "Целью остается, чтобы Путин (президент РФ Владимир Путин – Ред.) не выиграл войну, чтобы были сохранены  суверенитет и территориальная целостность Украины. Президент США сформулировал это достаточно четко: он сказал, что не будет поставлять оружие, с помощью которого можно обстрелять территорию России. Я считаю это принципом, который  мы все соблюдаем. И поэтому мы смотрим, что делают другие".

Реклама:

Детали: По словам Шольца, Германия никогда не будет делать односторонних шагов, всегда ориентируясь на то, что делают союзники, и будет действовать "взвешенно и осторожно", чтобы война не переросла из украинско-российской в ​​"совсем другую войну".

Напомним: Ранее Шольц возразил критику в сторону его правительства по поводу недостаточных объемов поставки оружия в Украину. Шольц перечислил поставки оружия других типов, которые уже состоялись и еще планируются, в том числе зенитных танков Gepard, артиллерии Panzerhaubitze 2000 и реактивных систем залпового огня, а также запланированы поставки системы противовоздушной обороны Iris-T и артиллерийского радара.

Темы: оружиеШольцвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

Все новости...
оружие
Польша планирует увеличить объемы производства гаубиц Krab
Из оккупированного Крыма вылетел иранский транспортный самолет – СМИ
США скоро передадут Украине новую партию кассетных снарядов – NYT
Последние новости
10:00
Республиканцы обжаловали в Верховном суде США запрет Трампу быть кандидатом на выборах
09:51
Глава Нацполиции о мобилизации правоохранителей: Уже максимально задействованы
09:41
обновлено от 09:24По всей Украине звучала воздушная тревога: в России взлетал МиГ
09:38
США предлагают G7 согласовать план конфискации российских активов на $300 млрд − FT
09:37
Глава Нацполиции намекнул, что скандал с его замом всплыл из-за "врагов" Тишлека
09:29
Латвия передала образовательным учреждениям Черниговщины 32 генератора
09:20
Нефть стабильна: перебои с поставками через Красное море уменьшаются
09:01
Власти немецкого города блокируют планы расширения производства оружия, необходимого Украине
08:51
Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia
08:50
Посол Украины в Японии Корсунский: Водитель мусоровоза привез нам 10 тысяч иен с надписью "Не сдавайтесь России"
Все новости...
Реклама: