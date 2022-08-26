Байден: США завдали авіаударів по цілях в Сирії
П'ятниця, 26 серпня 2022, 06:45
США цього тижня завдали авіаударів по пов'язаних з Іраном цілях в Сирії.
Джерело: президент США Джо Байден у листі до спікера Палати представників США Ненсі Пелосі, Reuters
Деталі: Зазначається, що удари були здійснені у вівторок. За словами Байдена, це було для захисту американського персоналу та зриву серії атак проти Штатів та їхніх партнерів.
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Байден сказав, що наказав завдати ударів "відповідно до мого обов'язку захищати громадян Сполучених Штатів як вдома, так і за кордоном, а також в інтересах національної безпеки та зовнішньої політики Сполучених Штатів".