Байден: США завдали авіаударів по цілях в Сирії

США цього тижня завдали авіаударів по пов'язаних з Іраном цілях в Сирії.

Джерело: президент США Джо Байден у листі до спікера Палати представників США Ненсі Пелосі, Reuters

Деталі: Зазначається, що удари були здійснені у вівторок. За словами Байдена, це було для захисту американського персоналу та зриву серії атак проти Штатів та їхніх партнерів.

Байден сказав, що наказав завдати ударів "відповідно до мого обов'язку захищати громадян Сполучених Штатів як вдома, так і за кордоном, а також в інтересах національної безпеки та зовнішньої політики Сполучених Штатів".