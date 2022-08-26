Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Байден: США завдали авіаударів по цілях в Сирії

Анастасія КалатурП'ятниця, 26 серпня 2022, 06:45
ФОТО: GETTY

США цього тижня завдали авіаударів по пов'язаних з Іраном цілях в Сирії.

Джерело: президент США Джо Байден у листі до спікера Палати представників США Ненсі Пелосі, Reuters

Деталі: Зазначається, що удари були здійснені у вівторок. За словами Байдена, це було для захисту американського персоналу та зриву серії атак проти Штатів та їхніх партнерів.

Байден сказав, що наказав завдати ударів  "відповідно до мого обов'язку захищати громадян Сполучених Штатів як вдома, так і за кордоном, а також в інтересах національної безпеки та зовнішньої політики Сполучених Штатів".

ВІДЕО ДНЯ
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: БайденСШАСиріяІран
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

фотоЛитва закупить для України 37 дронів-камікадзе

Верещук назвала області, де планують обов’язкову евакуацію

Кадиров отримав статус підозрюваного в Україні

Виробник Bayraktar не продаватиме свої безпілотники РФ: "Не може бути й мови"

ЗАЕС знову виробляє електроенергію для потреб України

відео У Херсоні чутно вибухи, анонімні канали публікують відео ударів по мосту

Усі новини...

Підтримати "Українську правду" тепер можна на платформі Patreon

Байден
Зеленський провів телефонну розмову з Байденом: говорили, як наблизити перемогу
Байден оголосив про $3 млрд військової допомоги Україні в День Незалежності
"Озбройте Україну, доки не пізно": дипломати, експерти і військові закликали Байдена діяти рішучіше
Останні новини
19:12
Польський власник через війну відмовився від продажу "Ідея банку"
18:58
Перші листи від полонених прибули в Україну – Верещук
18:54
Туреччина, Швеція та Фінляндія провели першу зустріч щодо вступу до НАТО
18:39
Джонсон засудив "культурний вандалізм" Росії в Україні
18:36
Ціни на газ у Європі перетнули позначку в 3500 доларів за тисячу кубометрів
18:32
Дніпропетровщина: росіяни поранили жінку, є руйнування
18:29
Окупанти намагаються відновити наступ на Слов’янському напрямку – Генштаб
18:28
Російські компанії збільшили прибутки на чверть, незважаючи на санкції
18:22
Захворюваність на COVID-19 в Україні поступово зростає – Кузін
18:19
Хакери виставили на продаж секретні військові документи, НАТО проводить оцінку – ЗМІ
Усі новини...