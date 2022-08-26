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Байден: США нанесли авиаудары по целям в Сирии

Анастасия КалатурПятница, 26 августа 2022, 06:45
Байден: США нанесли авиаудары по целям в Сирии
ФОТО: GETTY

США на этой неделе нанесли авиаудары по связанным с Ираном целям в Сирии.

Источник: президент США Джо Байден в письме к спикеру Палаты представителей США Нэнси Пэлоси, Reuters

Детали: Удары были совершены во вторник. По словам Байдена, это было для защиты американского персонала и срыва серии атак против штатов и их партнеров.

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Байден сказал, что приказал нанести удары "в соответствии с моей обязанностью защищать граждан Соединенных Штатов как дома, так и за рубежом, а также в интересах национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов".

Темы: БайденСШАСирияИран
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