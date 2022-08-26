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Зведення Генштабу: Росіяни намагалися наступати на Бахмутському напрямку

Анастасія КалатурП'ятниця, 26 серпня 2022, 07:16
Зведення Генштабу: Росіяни намагалися наступати на Бахмутському напрямку
ФОТО: GETTY

Росіяни вели наступальний бій біля Соледара, Бахмута та Кодеми (на Бахмутському напрямку), але безуспішно.

Джерело: зведення Генштабу

Деталі: Також на цьому напрямку обстрілів зазнали райони Бахмута, Бахмутського, Веселої Долини, Майорська, Зайцевого, Соледара, Білогорівки та Яковлівки.

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На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка   змін не зазнала. Із ствольної артилерії ворог обстрілював цивільну інфраструктуру біля сіл Шалигине, Шевченкове та Катеринівка Сумської області.

На Харківському напрямку ворог обстрілював із ствольної та реактивної артилерії об’єкти в районах населених пунктів Харків, Соснівка, Дементіївка, Слатине, Борщова, Перемога, Руські Тишки, Рубіжне, Леб’яже, Мосьпанове, Гусарівка. Продовжив активно задіювати БпЛА для розвідки та коригування вогню.

На Слов’янському напрямку противник вів бої для утримання рубежів та недопущення просування наших підрозділів. Продовжував стріляти із танків, ствольної артилерії та РСЗВ поблизу Норцівки, Дмитрівки, Долини, Мазанівки та Богородичного.

ВІДЕО ДНЯ

На Донецькому напрямку ворог не полишає спроб штурмових та наступальних дій. Продовжує зосереджувати зусилля на Бахмутському і Авдіївському напрямках.

На Авдіївському напрямку були обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії неподалік Невельського, Водяного, Нетайлового, Красногорівко, Новобахмутівки, Нью-Йорка, Залізного та Опитного.

На Новопавлівському напрямку росіяни продовжували обстрілювати території біля Павлівки, Новомихайлівки, Пречистівки, Вугледара, Володимирівки та Великої Новосілки з танків та артилерії різних типів.

На Краматорському напрямку противник обстрілював наші позиції та цивільну інфраструктуру з артилерійських систем неподалік Івано-Дар’ївки, Серебрянки, Тетянівки, Григорівки, Званівки та Роздолівки.

На Запорізькому напрямку ворог обстрілював райони населених пунктів Великомихайлівка, Гуляйпільське, Малинівка, Білогірʼя, Дорожнянка, Чарівне, Оріхів, Мала Токмачка, Шевченко, Времівка, Щербаки, Новосілка, Полтавка та Новопіль.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ. Намагається поповнити втрати. Обстрілював цивільну та військову інфраструктуру в районах Миколаєва, Олександрівки та ще двадцяти населених пунктів.

Теми: війнаГенштаб
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