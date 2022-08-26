Воєнний злочин: США закликали Росію припинити фільтрацію й депортацію українців

Сполучені Штати Америки закликали Російську Федерацію припинити заходи з фільтрації та насильницької депортації українців.

Джерело: Державний департамент США

Деталі: Програма спостереження за конфліктами, яку підтримує Держдеп, опублікувала звіт, який містить докази здійснених Росією операцій фільтрації в Україні та примусових депортацій з України.

У звіті Єльської лабораторії гуманітарних досліджень задокументовано, що лише на Донеччині є 21 об'єкт, пов'язаний із фільтрацією.

Дослівно: "Незаконна передача та депортація осіб, які перебувають під захистом, є серйозним порушенням Четвертої Женевської конвенції про захист цивільного населення та є воєнним злочином.

Ми знову закликаємо Росію негайно припинити свої фільтраційні операції та примусові депортації та надати стороннім незалежним спостерігачам доступ до визначених об’єктів і зон переміщення примусової депортації в межах підконтрольних Росії територій України та всередині самої Росії".

Деталі: Обсерваторія конфліктів (Conflict Observatory) також фіксує випадки пошкодження медичних та освітніх установ в окупованій російськими військами Луганській області.

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Держдеп повідомив, що США виділять цій установ додатково $9 млн у рамках Європейської ініціативи демократичної стійкості, бо такі дані закладають основу для майбутніх цивільних та кримінальних процесів щодо відповідальності РФ.

"Президент Путін і його уряд не зможуть безкарно брати участь у цих постійних зловживаннях. Підзвітність є обов’язковою, і Сполучені Штати та наші партнери не будуть мовчати. Народ України заслуговує на справедливість, і Сполучені Штати продовжуватимуть об’єднуватися з ним стільки, скільки буде потрібно", – сказано у пресрелізі.