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Военное преступление: США призвали Россию прекратить фильтрацию и депортацию украинцев

Елена РощинаПятница, 26 августа 2022, 07:51
Как россияне проводят фильтрацию украинцев, фото DW via Privat

Соединенные Штаты Америки призвали Российскую Федерацию прекратить мероприятия по фильтрации и насильственной депортации украинцев.

Источник: Государственный департамент США

Детали: Программа наблюдения за конфликтами, поддерживаемая Госдепом, опубликовала отчет, который содержит доказательства осуществленных Россией операций фильтрации в Украине и принудительных депортаций из Украины.

В отчете Йельской лаборатории гуманитарных исследований задокументировано, что только в Донецкой области есть 21 объект, связанный с фильтрацией.

Дословно: "Незаконная передача и депортация находящихся под защитой лиц является серьезным нарушением Четвертой Женевской конвенции о защите гражданского населения и является военным преступлением.

Мы вновь призываем Россию немедленно прекратить свои фильтрационные операции и принудительные депортации и предоставить сторонним независимым наблюдателям доступ к определенным объектам и зонам перемещения принудительной депортации в пределах подконтрольных России территорий Украины и внутри самой России".

Детали: Обсерватория конфликтов (Conflict Observatory) также фиксирует случаи повреждения медицинских и образовательных учреждений в оккупированной российскими войсками Луганской области.

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Госдеп сообщил, что США выделят этому учреждению дополнительно $9 млн в рамках Европейской инициативы демократической устойчивости, поскольку такие данные закладывают основу для будущих гражданских и уголовных процессов относительно ответственности РФ.

"Президент Путин и его правительство не смогут безнаказанно участвовать в этих постоянных злоупотреблениях. Подотчетность обязательна, и Соединенные Штаты и наши партнеры не будут молчать. Народ Украины заслуживает справедливости, и Соединенные Штаты будут продолжать объединяться с ним столько, сколько потребуется", – говорится в пресс-релизе.

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Темы: СШАРосcиядепортация оккупация
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