Росіяни обстріляли Миколаїв, Чернігівську, Сумську й Харківську області – ОВА

У ніч на 26 серпня російські військові обстріляли село Сеньківка в Чернігівській області, зранку – Великописарівську громаду в Сумській області, також вночі був обстріл Миколаєва.

Джерело: дані обласних військових адміністрацій про ситуацію в регіонах станом на 08:00 п’ятниці

Деталі: Обстріли торкнулися і фронтових територій, і тилів.

Сумська область: зранку під щільним вогнем із "Градів" – території Великописарівської громади, також був мінометний обстріл. Наслідки наразі невідомі. Інформація уточнюється.

Чернвгівщина: вночі – один обстріл, біля села Сеньківка Городнянської громади, попередньо із мінометів. Без жертв та руйнувань.

На Дніпропетровщині обстріляли Нікопольський, Синельниківський та Криворізький райони.

У Нікополі пошкоджені будинки, школа та санаторій. Перебита лінія електропередач. До 1000 людей без світла. Ніхто не постраждав.

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У Марганецькій та Червоногригорівській громадах без руйнувань та постраждалих.

У Синельниківському районі ракети прилетіли у дві громади. В одній пошкоджене сільгосппідприємство, в іншій – дорожнє підприємство. Деталі з’ясовуються.

У Криворізькому районі ударили по Зеленодольській та Широківській громадах. Є руйнування, людей не зачепило.

Харківщина: вночі – обстріли Чугуївського, Бугодухівського та Харківського районів. Зокрема зруйнована будівля одного з закладів професійно-технічної освіти, згоріли приватні та господарські будівлі, склад. Постраждали 3 цивільні людини, одна людина загинула.

Луганщина: за минулу ніч противником здійснені чотири обстріли зі ствольної артилерії, вісім разів застосовувалися реактивні системи залпового вогню, ще вісім – міномети.

Протягом 25 серпня біля чотирьох населених пунктів росіяни завдали авіаударів.

Атаки ворога неодноразово відбито з чотирьох напрямків.

Донеччина: вночі – обстріли м. Миколаївка (постраждала школа і щонайменше 5 будинків), Сіверська (пошкоджені 5 багатоповерхівок).

Зранку – обстріл Слов'янська, влучання в будівлю Хімікомеханічного технікуму.

За добу обстріляні Бахмут, Часів Яр, Сіверськ, с.Максимільянівка, с.Зеленопілля, с.Андріївка.

За минулу добу по області – 2 загиблих, 7 поранених.

Миколаївщина: вночі у Миколаєві лунали вибухи. Інформація щодо наслідків уточнюється.

В четвер ввечері та в п'ятницю зранку – обстріли сіл Широке і Червона Долина Широківської громади. Влучання були переважно за межами населених пунктів, пошкоджено дві сільгоспбудівлі домогосподарств. Постраждалих немає.

Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади.

Херсонщина: 25 серпня вся територія Херсонщини пів дня була знеструмлена та без водопостачання, з’явилось світло та вода ближче під вечір. За попередньою інформацією Херсонобленерго, окупанти відключили дві лінії 750 кіловольтів від Запорізької АЕС, які живлять усю Херсонську область.

В цілому ситуація складна. Війська РФ здійснюють обстріли позицій ЗСУ та цивільної інфраструктури із танків, ствольної та реактивної артилерії. Також продовжують завдавати авіаудари в Бериславському районі.

Були повідомлення щодо вибухів у Каховці та Чаплинці; жителі Олешок повідомили про пожежу у лісі.