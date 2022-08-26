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Россияне обстреляли Николаев, Черниговскую, Сумскую и Харьковскую области – ОВА

Елена РощинаПятница, 26 августа 2022, 09:40

В ночь на 26 августа российские военные обстреляли село Сеньковка в Черниговской области, утром – Великописаревскую общину в Сумской области, также ночью был обстрел Николаева.

Источник: данные областных военных администраций о ситуации в регионах по состоянию на 08:00 пятницы

Детали: Обстрели коснулись и фронтовых территорий, и тылов. 

Сумская область: утром под плотным огнем из "Градов" – территории Великописаревской общины, также был минометный обстрел. Последствия неизвестны. Информация уточняется.

Черноговская область: ночью – один обстрел, возле села Сеньковка Городнянской общины, предварительно из минометов. Без жертв и разрушений.

В Днепропетровской области обстреляли Никопольский, Синельниковский и Криворожский районы.

В Никополе повреждены дома, школа и санаторий. Перебита линия электропередач. До 1000 человек без света. Никто не пострадал.

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В Марганецкой и Красногригорьевской общинах без разрушений и пострадавших.

В Синельниковском районе ракеты прилетели в две общины. В одной повреждено сельхозпредприятие, в другой – дорожное предприятие. Детали выясняются.

В Криворожском районе ударили по Зеленодольской и Широковской общинам. Есть разрушения, людей не задело.

Харьковщина: ночью – обстрелы Чугуевского, Бугодуховского и Харьковского районов. В частности, разрушено здание одного из учреждений профессионально-технического образования, сгорели частные и хозяйственные здания, склад. Пострадали 3 гражданских человека, один человек погиб.

Луганская область: за минувшую ночь противником совершено четыре обстрела из ствольной артиллерии, восемь раз применялись реактивные системы залпового огня, еще восемь – минометы.

В течение 25 августа около четырех населенных пунктов россияне нанесли авиаудары.

Атаки врага неоднократно отражены с четырех направлений.

Донецкая область: ночью – обстрелы г. Николаевка (пострадала школа и не менее 5 домов), Северска (повреждены 5 многоэтажек).

Утром – обстрел Славянска, попадание в здание Химикомеханического техникума.

За сутки обстреляны Бахмут, Часов Яр, Северск, с.Максимильяновка, с.Зеленополье, с.Андреевка.

За минувшие сутки по области – 2 погибших, 7 раненых.

Николаевская область: ночью в Николаеве раздавались взрывы. Информация о последствиях уточняется.

В четверг вечером и в пятницу утром – обстрелы сел Широкое и Красная Долина Широковской общины. Попадания были преимущественно за пределами населенных пунктов, повреждены два сельхозпостройки домохозяйств. Пострадавших нет.

Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской общины.

Херсонская область: 25 августа вся территория Херсонщины полдня была обесточена и без водоснабжения, появился свет и вода ближе к вечеру. По предварительной информации Херсоноблэнерго, оккупанты отключили две линии 750 киловольтов от Запорожской АЭС, питающих всю Херсонскую область.

В целом ситуация сложная. Войска РФ производят обстрелы позиций ВСУ и гражданской инфраструктуры из танков, ствольной и реактивной артиллерии. Также продолжают наносить авиаудары в Бериславском районе.

Были сообщения о взрывах в Каховке и Чаплинке; жители Олешек сообщили о пожаре в лесу.

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Темы: войнаНиколаевЧерниговская областьСумская область
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