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Бельгія виділяє 8 млн євро нелетальної допомоги Збройним Силам України

П'ятниця, 26 серпня 2022, 09:52

Федеральна рада міністрів Бельгії за запитом міністерки закордонних справ Аджі Лябіб, яка у 2021 році їздила до окупованого Росією Криму, вирішила виділити Збройним Силам України нелетальну допомогу в розмірі восьми мільйонів євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву Лябіб, опубліковану в четвер.

Зазначається, що нелетальна допомога надійде через трастовий фонд НАТО і охопить засоби надання першої допомоги, зимовий одяг і, за потреби, інше обладнання, як-от прилади нічного бачення та лікарські засоби.

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Уточнюється, що ця допомога є результатом рішення глав держав і урядів НАТО на саміті в Мадриді в червні. Тоді деякі країни, зокрема й Бельгія, погодилися здійснити добровільні внески на допомогу Україні.

"Наша країна висловлює солідарність з українським народом і продовжить підтримувати його суверенітет усіма можливими шляхами", – наголосила глава бельгійського МЗС у Twitter.

Трастовий фонд комплексного пакету допомоги НАТО було створено у 2016 році після анексії Росією Криму для посилення підтримки Альянсом України як країни-партнера й перспективного члена.

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Нагадаємо, в липні стало відомо, що Аджа Лябіб влітку 2021 року їздила до окупованого Криму на фестиваль "Глобальные ценности", який організовує Севастопольський академічний російський драматичний театр імені Луначарського.

Вона не приховувала цього факту і відкрито розповідала про поїздку в соцмережах і телеефірах, але це не набуло широкого розголосу до її призначення на посаду глави МЗС. З відкритих джерел невідомо, чи вона прибула на півострів через "Чонгар", чи через Росію.

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