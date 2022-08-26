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Бельгия выделяет 8 млн евро нелетальной помощи ВСУ

Пятница, 26 августа 2022, 09:52

Федеральный совет министров Бельгии по запросу министра иностранных дел Аджи Лябиб решил выделить Вооруженным Силам Украины нелетальную помощь в размере восьми миллионов евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление Лябиб, опубликованное в четверг.

Отмечается, что нелетальная помощь поступит через трастовый фонд НАТО и охватит средства первой помощи, зимнюю одежду и, при необходимости, другое оборудование, как приборы ночного видения и лекарственные средства.

Уточняется, что эта помощь является результатом решения глав государств и правительств НАТО на саммите в Мадриде в июне. Тогда некоторые страны, в том числе Бельгия, согласились осуществить добровольные взносы на помощь Украине.

"Наша страна выражает солидарность с украинским народом и продолжит поддерживать его суверенитет всеми возможными путями", – подчеркнула глава бельгийского МИД в Twitter.

Трастовый фонд комплексного пакета помощи НАТО был создан в 2016 г. после аннексии Россией Крыма для усиления поддержки Альянсом Украины как страны-партнера и перспективного члена.

Напомним, в июле стало известно, что Аджа Лябиб летом 2021 года ездила в оккупированный Крым на фестиваль "Глобальные ценности", который организует Севастопольский академический российский драматический театр имени Луначарского.

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Она не скрывала этого факта и открыто рассказывала о поездке в соцсетях и телеэфирах, но это не получило широкой огласки до ее назначения на должность главы МИД. Из открытых источников неизвестно, прибыла ли она на полуостров через "Чонгар" или через Россию.

Читайте также: Эффект Додона. Как глава МИД Бельгии отказывается приносить извинения за визит в оккупированный Крым.

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