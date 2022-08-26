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Угорщина дала Росії добро на розширення АЕС "Пакш"

"Європейська правда"П'ятниця, 26 серпня 2022, 10:32

Управління з атомної енергетики Угорщини в четвер увечері видало дозвіл на проєкт "Пакш ІІ" – розширення атомної електростанції "Пакш", яким займатиметься російська державна корпорація "Росатом".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Telex.

Як зазначає видання, відповідні рішення були оприлюднені на сайті регулятора без додаткового оголошення. Найголовніше з них стосується створення зони безпеки довкола п’ятого і шостого блоків АЕС.

Росія тривалий час прагнула, щоб "Росатом" отримав дозвіл на діяльність на території Європейського Союзу й побудував свою АЕС.

Як зазначає Telex, за деякими даними, дозвіл на будівництво "Пакш ІІ" міг стати умовою, за якої Росія погодилась дати Угорщині додаткові 700 мільйонів кубометрів газу після візиту угорського міністра закордонних справ Петера Сійярто до Москви.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну не змусило Угорщину відмовитися від енергетичної співпраці з Росією. Ще в березні глава угорського МЗС заявив, що Будапешт дотримується своєї угоди про імпорт російського газу і не планує скасовувати розширення своєї атомної електростанції "Пакш".

У червні портал Direkt 36 опублікував розслідування, згідно з яким розширення АЕС буде розташоване над тектонічним розламом, що загрожує зсувом ґрунту з одного з боків розламу і, відповідно, руйнуванням станції.

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Але вже після цього, 1 липня, Сійярто заявив, що будівництво "Пакш ІІ" може початися у вересні. Як раніше повідомлялося у ЗМІ, вартість будівництва становить 12,5 мільярда євро. З них Росія виділила для "Росатома" 10 мільйонів євро кредиту.

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Теми: УгорщинаРосія
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