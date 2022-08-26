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Венгрия дала России добро на расширение АЭС "Пакш"

"Европейская правда"Пятница, 26 августа 2022, 10:32

Управление по атомной энергетике Венгрии в четверг вечером выдало разрешение на проект "Пакш II" - расширение атомной электростанции "Пакш", которым будет заниматься российская государственная корпорация "Росатом".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Telex.

Соответствующие решения были обнародованы на сайте регулятора без дополнительного объявления. Самое главное из них касается создания зоны безопасности вокруг пятого и шестого блоков АЭС.

Россия долгое время стремилась к тому, чтобы "Росатом" получил разрешение на деятельность на территории Европейского Союза и построил свою АЭС.

Как отмечает Telex, по некоторым данным, разрешение на строительство "Пакш II" могло стать условием, при котором Россия согласилась дать Венгрии дополнительные 700 миллионов кубометров газа после визита венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто в Москву.

Полномасштабное вторжение России в Украину не вынудило Венгрию отказаться от энергетического сотрудничества с Россией. Еще в марте глава венгерского МИД заявил, что Будапешт придерживается своего соглашения об импорте российского газа и не планирует отменять расширение своей атомной электростанции "Пакш".

В июне портал Direkt 36 опубликовал расследование, согласно которому расширение АЭС будет расположено над тектоническим разломом, что грозит оползнем с одной из сторон разлома и, соответственно, разрушением станции.

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Но уже после этого, 1 июля, Сийярто заявил, что строительство "Пакш II" может начаться в сентябре. Как ранее сообщалось в СМИ, стоимость строительства составляет 12,5 млрд евро. Из них Россия выделила для "Росатома" 10 миллионов евро кредита.

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Темы: ВенгрияРосcия
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