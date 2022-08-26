Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ліве крило партії Шольца вимагає перестати надавати Україні зброю та почати переговори з РФ

"Європейська правда"П'ятниця, 26 серпня 2022, 11:46
Ліве крило партії Шольца вимагає перестати надавати Україні зброю та почати переговори з РФ
Олаф Шольц. Фото Getty Images

Представники лівого крила Соціал-демократичної партії Німеччини, лідером якої є нинішній канцлер Олаф Шольц, закликали припинити постачання Україні важкого озброєння та виступити за мирні переговори з Росією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel, у розпорядженні якого опинився лист соціал-демократів.

Його підписантами є кілька членів Бундестагу, Європейського парламенту і федеральних земель, а також колишній прем’єр землі Бремен Карстен Зілінг та мер Дортмунда Томас Вестфаль.

Реклама:

"Продовження війни лише призведе до більшої кількості жертв і руйнувань. Нам якнайшвидше потрібне припинення вогню як точка відліку для комплексних мирних переговорів", – ідеться в листі.

Соціал-демократи визнають, що покращення відносин із Росією можливе тільки після відходу від влади Володимира Путіна, "але до того часу потрібно знайти modus vivendi ("спосіб життя") з російським урядом, який визнає реальність, яка може не подобатися, що виключає подальшої ескалації війни".

Підписанти листа закликають ЄС і держави-члени посилити дипломатичні зусилля з деякими країнами, "щоб схилити їх до посередницької ролі між воюючими сторонами". Серед таких країн згадується, зокрема, Китай.

ВІДЕО ДНЯ

Ліві також виступають проти постачання Україні важкої зброї й вказують на небезпеку ядерної війни: "З кожною поставкою зброї важливо ретельно зважувати, де лежить "червона лінія", яка може бути сприйнята як вступ у війну і викликати відповідну реакцію".

Раніше офіційний представник Міністерства оборони Німеччини заявив, що відомство відхилило пропозицію депутатів Бундестагу від правлячої коаліції поставити Україні більше зброї і, якщо буде потрібно, погодитись на ослаблення Бундесверу.

Німецькі ЗМІ повідомляли, що протягом останніх десяти тижнів німецький уряд ігнорує прохання України щодо додаткового постачання озброєнь.

Уряд Німеччини раніше опублікував перелік зброї, що готується до передачі Україні – у ньому, зокрема, є 30 самохідних артилерійських установок Gepard, комплекси протиповітряної оборони IRIS-T SLM і бронетранспортери М113.

Теми: НімеччинаРосіяУкраїнавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

Усі новини...
Німеччина
Німеччина скорочує податки на 32 млрд євро, щоб дати поштовх економіці
У Німеччині розслідують, як їхня електроніка опинилась у російських "Орланах" – ЗМІ
Малював свастику на автівках українців: у Баден-Бадені оштрафували посадовця 
Останні новини
13:03
Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами
12:37
Конгрес США може не домовитись про кордон і допомогу Україні цього року – ЗМІ
12:22
Одеський художній музей відновив роботу після російської атаки
12:16
Зеленський дасть велику пресконференцію
12:11
Через негоду без світла 180 населених пунктів у 4 областях – "Укренерго"
12:11
інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного
12:09
Київстар відновив сервіс SMS і назвав послугу, яку відновить наступною
12:08
Генштаб офіційно заявив про знайдену прослушку в кабінеті Залужного
11:50
Spotify повністю припинив роботу в Росії: юрособу ліквідували
11:29
Економіка Греції досягла найбільших успіхів цьогоріч, у топ-3 Південна Корея і США – The Economist
Усі новини...
Реклама: