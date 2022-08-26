Ліве крило партії Шольца вимагає перестати надавати Україні зброю та почати переговори з РФ

Представники лівого крила Соціал-демократичної партії Німеччини, лідером якої є нинішній канцлер Олаф Шольц, закликали припинити постачання Україні важкого озброєння та виступити за мирні переговори з Росією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel, у розпорядженні якого опинився лист соціал-демократів.

Його підписантами є кілька членів Бундестагу, Європейського парламенту і федеральних земель, а також колишній прем’єр землі Бремен Карстен Зілінг та мер Дортмунда Томас Вестфаль.

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"Продовження війни лише призведе до більшої кількості жертв і руйнувань. Нам якнайшвидше потрібне припинення вогню як точка відліку для комплексних мирних переговорів", – ідеться в листі.

Соціал-демократи визнають, що покращення відносин із Росією можливе тільки після відходу від влади Володимира Путіна, "але до того часу потрібно знайти modus vivendi ("спосіб життя") з російським урядом, який визнає реальність, яка може не подобатися, що виключає подальшої ескалації війни".

Підписанти листа закликають ЄС і держави-члени посилити дипломатичні зусилля з деякими країнами, "щоб схилити їх до посередницької ролі між воюючими сторонами". Серед таких країн згадується, зокрема, Китай.

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Ліві також виступають проти постачання Україні важкої зброї й вказують на небезпеку ядерної війни: "З кожною поставкою зброї важливо ретельно зважувати, де лежить "червона лінія", яка може бути сприйнята як вступ у війну і викликати відповідну реакцію".

Раніше офіційний представник Міністерства оборони Німеччини заявив, що відомство відхилило пропозицію депутатів Бундестагу від правлячої коаліції поставити Україні більше зброї і, якщо буде потрібно, погодитись на ослаблення Бундесверу.

Німецькі ЗМІ повідомляли, що протягом останніх десяти тижнів німецький уряд ігнорує прохання України щодо додаткового постачання озброєнь.

Уряд Німеччини раніше опублікував перелік зброї, що готується до передачі Україні – у ньому, зокрема, є 30 самохідних артилерійських установок Gepard, комплекси протиповітряної оборони IRIS-T SLM і бронетранспортери М113.