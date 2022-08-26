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Левое крыло партии Шольца требует перестать предоставлять Украине оружие и начать переговоры с РФ

"Европейская правда"Пятница, 26 августа 2022, 11:46
Олаф Шольц. Фото Getty Images

Представители левого крыла Социал-демократической партии Германии, лидером которой является нынешний канцлер Олаф Шольц, призвали прекратить поставки Украине тяжелого вооружения и выступить за мирные переговоры с Россией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel, в распоряжении которого оказалось письмо социал-демократов.

Его подписантами являются несколько членов Бундестага, Европейского парламента и федеральных земель, а также бывший премьер земли Бремен Карстен Зиллинг и мэр Дортмунда Томас Вестфаль.

"Продолжение войны лишь приведет к большему количеству жертв и разрушений. Нам как можно скорее прекращение огня как точка отсчета для комплексных мирных переговоров", – говорится в письме.

Социал-демократы признают, что улучшение отношений с Россией возможно только после ухода от власти Владимира Путина, "но к тому времени нужно найти modus vivendi ("образ жизни") с российским правительством, признающим реальность, которая может не нравиться, что исключает дальнейшую эскалации войны".

Подписанты письма призывают ЕС и государства-члены усилить дипломатические усилия с некоторыми странами, "чтобы склонить их к посреднической роли между воюющими сторонами". Среди таких стран упоминается, в частности, Китай.

Левые также выступают против поставок Украине тяжелого оружия и указывают на опасность ядерной войны: "С каждой поставкой оружия важно тщательно взвешивать, где проходит "красная линия", которая может быть воспринята как вступление в войну и вызвать ответную реакцию".

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Ранее официальный представитель Министерства обороны Германии заявил, что ведомство отклонило предложение депутатов Бундестага от правящей коалиции поставить Украине больше оружия и, если потребуется, согласиться на ослабление Бундесвера.

Немецкие СМИ сообщали, что в последние десять недель немецкое правительство игнорирует просьбу Украины относительно дополнительной поставки вооружений.

Правительство Германии ранее опубликовало перечень оружия, которое готовится к передаче Украине – в нем, в частности, есть 30 самоходных артиллерийских установок Gepard, комплексы противовоздушной обороны IRIS-T SLM и бронетранспортеры М113.

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Темы: ГерманияРосcияУкраинавойна
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