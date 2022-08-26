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Українські ультрас створили фонд допомоги сім’ям загиблих на війні

Євген КізіловП'ятниця, 26 серпня 2022, 12:39
фото: standsofheroes.com

Українські футбольні фанати створили благодійний фонд "Трибуна Героїв" для фінансової підтримки сімей загиблих на війні вболівальників з усієї України.

Джерело: повідомлення фонду

Деталі:  Зазначається, що вже 97 родин отримують допомогу.

Дослівно: "Ми збираємо інформацію про загиблих від представників усіх фанатських рухів України, створюємо базу, збираємо контакти сімей, верифікуємо дані та відправляємо фінансову допомогу.

Існують державні програми фінансової підтримки сімей загиблих, але багато фанатів воюють у добровольчих підрозділах і часто не оформлені офіційно.  Механіка виплат від держави не завжди зрозуміла.

До ініціативи фонд долучає українські та закордонні фанатські рухи, українських футболістів та футбольні клуби, зірок спорту та шоу-бізнесу, спортивних журналістів, бізнес та всіх небайдужих".

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Теми: футболблагодійністьвійна
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