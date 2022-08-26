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Украинские ультрас создали фонд помощи семьям погибших на войне

Евгений КизиловПятница, 26 августа 2022, 12:39
фото: standsofheroes.com

Украинские футбольные фанаты создали благотворительный фонд "Трибуна Героев" для финансовой поддержки семей погибших на войне болельщиков со всей Украины.

Источник: сообщение фонда

Детали: Отмечается, что уже 97 семей получают помощь.

Дословно: "Мы собираем информацию о погибших от представителей всех фанатских движений Украины, создаем базу, собираем контакты семей, верифицируем данные и отправляем финансовую помощь.

Существуют государственные программы финансовой поддержки семей погибших, но многие фанаты воюют в добровольческих подразделениях и часто не оформлены официально. Механика выплат от государства не всегда ясна.

К инициативе фонд вовлекает украинские и зарубежные фанатские движения, украинских футболистов и футбольные клубы, звезд спорта и шоу-бизнеса, спортивных журналистов, бизнес и всех небезразличных".

Поддержать можно по ссылке.

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Темы: футболблаготворительностьвойна
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