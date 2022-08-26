На Київщині чули вибухи – влада заспокоїла: Це розмінування

Міна на полі на Київщині. Фото з Telegram Олексія Кулеби

Близько 11 ранку 26 серпня жителі Києва та області повідомляли про те, що чули вибухи у той час, коли повітряна тривога оголошена не була; влада заявила, що на Київщині триває розмінування.

Джерело: Telegram-канали, пресслужба Київської обласної військової адміністрації у коментарі "Українській правді", голова КОВА Олексій Кулеба у Telegram

Пряма мова представника пресслужби КОВА: "Щодо вибухів, які чують жителі Вишгородського району – триває знешкодження вибухонебезпечних предметів. Вибухи контрольовані та не несуть небезпеки. Ці звуки ви можете чути протягом дня".

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Деталі: Кулеба додав, що звуки вибухів також можуть чути жителі Бучанського району. За його словами, заходи пов'язані із ліквідацією наслідків нічних обстрілів.

Кулеба закликав мешканців області берегти себе, не ігнорувати сигнали тривоги, та дотримуватися правил безпеки.