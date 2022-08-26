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В Киевской области слышали взрывы – власть успокоила: Это разминирование

Ирина БалачукПятница, 26 августа 2022, 12:55
В Киевской области слышали взрывы – власть успокоила: Это разминирование
Мина на поле в Киевской области. Фото из Telegram Алексея Кулебы

Около 11 утра 26 августа жители Киева и области сообщали о том, что слышали взрывы в то время, когда воздушная тревога не была объявлена; власти заявили, что в Киевской области продолжается разминирование.

Источник: Telegram-каналы, пресс-служба Киевской областной военной администрации в комментарии "Украинской правде", глава КОВА Алексей Кулеба в Telegram

Прямая речь представителя прессслужбы КОВА: "Относительно взрывов, которые слышат жители Вышгородского района – продолжается обезвреживание взрывоопасных предметов. Взрывы контролированные и не несут опасности. Эти звуки вы можете слышать в течение дня".

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Детали: Кулеба добавил, что звуки взрывов могут слышать жители Бучанского района. По его словам, меры связаны с ликвидацией последствий ночных обстрелов.

Кулеба призвал жителей области беречь себя, не игнорировать сигналы тревоги и соблюдать правила безопасности.

Темы: Киевская областьвойна
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