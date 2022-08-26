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Війська Азербайджану увійшли в Лачин, який 30 років контролювала Вірменія

"Європейська правда"П'ятниця, 26 серпня 2022, 13:03

Президент Азербайджану Ільхам Алієв у п’ятницю оголосив, що азербайджанські військові зайшли в місто Лачин, яке з 1992 року внаслідок війни в так званому Нагірному Карабаху перебувало на підконтрольній Вірменії території.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Алієв написав у Twitter.

"Сьогодні, 26 серпня, ми, азербайджанці, повернулися в місто Лачин. Азербайджанська армія розмістилася в Лачині. Села Забух і Сус були взяті під контроль. Вітаю всіх людей Лачина і Азербайджану з цією подією", – йдеться в дописі.

Раніше стало відомо, що російські військові передали Азербайджану контроль над населеними пунктами Лачин, Забух і Сус, фактично віддавши Баку контроль над Лачинським коридором – єдиним наземним маршрутом, який поєднує Вірменію з невизнаною Нагірно-Карабаською республікою.

Нагадаємо, Лачинський коридор – це єдиний наземний шлях, що з'єднує Вірменію з адміністративним центром невизнаної Нагірно-Карабаської республіки Степанакертом (Ханкенді). При цьому в самому Лачині з коридором перебували російські військові.

Відповідно до угоди, укладеної між Вірменією та Азербайджаном після війни в Нагірному Карабаху у 2020 році, обидві країни мали побудувати дороги в обхід Лачинського коридору протягом трьох років.

Азербайджан уже здав свій маршрут в експлуатацію і, як наслідок, вимагав від Вірменії зробити те саме, а від Росії – вплинути на Єреван і вивести своїх "миротворців". Зрештою це спричинилося до ескалації в серпні, коли азербайджанські війська закріпили свої позиції.

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Докладніше про це - у статті: Карабаська "відплата": як Росія почала втрачати Південний Кавказ.

Детально про особливості конфлікту довкола Карабаху читайте в архівній публікації: Карабах, не схожий на Донбас: 8 відповідей на запитання про нову війну на Кавказі.

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Теми: АзербайджанВірменія
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