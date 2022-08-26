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Войска Азербайджана вошли в Лачин, который 30 лет контролировала Армения

"Европейская правда"Пятница, 26 августа 2022, 13:03

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу объявил, что азербайджанские военные вошли в город Лачин, который с 1992 года в результате войны в так называемом Нагорном Карабахе находился на подконтрольной Армении территории.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Алиев написал в Twitter.

"Сегодня, 26 августа, мы, азербайджанцы, вернулись в город Лачин. Азербайджанская армия разместилась в Лачине. Села Забух и Сус были взяты под контроль. Поздравляю всех людей Лачина и Азербайджана с этим событием", – говорится в сообщении.

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Ранее стало известно, что российские военные передали Азербайджану контроль над населенными пунктами Лачин, Забух и Сус, фактически отдав Баку контроль над Лачинским коридором – единственным наземным маршрутом, объединяющим Армению с непризнанной Нагорно-Карабахской республикой.

Напомним, Лачинский коридор – это единственный наземный путь, соединяющий Армению с административным центром непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакертом (Ханкенди). При этом сам Лачин с коридором контролировали русские военные.

По соглашению, заключенному между Арменией и Азербайджаном после войны в Нагорном Карабахе в 2020 году, обе страны должны были построить дороги в обход Лачинского коридора в течение трех лет.

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Азербайджан уже сдал свой маршрут в эксплуатацию и, как следствие, потребовал от Армении сделать то же самое, а от России – повлиять на Ереван и вывести своих "миротворцев". В конце концов это привело к эскалации в августе, когда азербайджанские войска закрепили свои позиции.

Подробнее об этом - в статье: Карабахское "возмездие": как Россия начала терять Южный Кавказ.

Детально об особенностях конфликта вокруг Карабаха читайте в публикации: Карабах, не похожий на Донбасс: 8 ответов на вопросы о новой войне на Кавказе.

Темы: АзербайджанАрмения
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