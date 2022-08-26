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Україна приєднається до "митного безвізу" ЄС із 1 жовтня – Шмигаль

"Європейська правда"П'ятниця, 26 серпня 2022, 13:11

Об’єднаний комітет Конвенцій про спільний транзит (NCTS) та спрощення формальностей у четвер ухвалив офіційне рішення запросити Україну приєднатися до них із 1 жовтня 2022 року.

Як передає "Європейська правда", про це у п’ятницю повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у Facebook.

Таким чином, Україна стане 36-ю державою-учасницею Конвенцій.

"Митний безвіз" – це швидше переміщення товарів між країнами Європейського регіону, менше бюрократії на самій митниці, менше можливостей для зловживань, обмін даними з сусідніми митницями фактично в режимі реального часу", – пояснює український прем’єр.

Він нагадав, що для України це вже четвертий "безвіз" у 2022 році після "енергетичного безвізу" в березні та "транспортного" й "економічного" безвізів улітку.

Нагадаємо, Україна розпочала застосування NCTS з листопада 2020 року в пілотному режимі, а з березня 2021 року розпочато етап національного застосування NCTS.

За даними Мінфіну, станом на липень 2022 року у системі NCTS вже зареєстровані понад 1100 трейдерів, близько 4500 працівників митниці, подано більш як 5500 декларацій, 13 компаніям присвоєно статус фінансового гаранта, розпочато надання українським підприємствам спеціальних транзитних спрощень.

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У липні Європейська комісія ухвалила рішення про запрошення України до Конвенції про процедуру спільного транзиту (NCTS) та до Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами.

Приєднання України до "митного безвізу" стало можливим після того, як у серпні Верховна Рада ухвалила закон про "митний безвіз" з Євросоюзом та приєднання України до Конвенції про процедуру спільного транзиту з країнами ЄС.

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Теми: безвізмитниця
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