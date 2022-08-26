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Украина присоединится к "таможенному безвизу" ЕС с 1 октября – Шмыгаль

"Европейская правда"Пятница, 26 августа 2022, 13:11

Объединенный комитет Конвенций о совместном транзите (NCTS) и упрощении формальностей в четверг принял официальное решение пригласить Украину присоединиться к ним с 1 октября 2022 года.

Как передает "Европейская правда", об этом в пятницу сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Facebook.

Таким образом, Украина станет 36-м государством-участником Конвенций.

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"Таможенный безвиз" – это более быстрое перемещение товаров между странами Европейского региона, меньше бюрократии на самой таможне, меньше возможностей для злоупотреблений, обмен данными с соседними таможнями фактически в режиме реального времени", – объясняет украинский премьер.

Он напомнил, что для Украины это уже четвертый "безвиз" в 2022 году после "энергетического безвиза" в марте и "транспортного" и "экономического" летом.

Напомним, Украина приступила к применению NCTS с ноября 2020 года в пилотном режиме, а с марта 2021 года начат этап национального применения NCTS.

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По данным Минфина, по состоянию на июль 2022 года в системе NCTS уже зарегистрировано более 1100 трейдеров, около 4500 работников таможни, подано более 5500 деклараций, 13 компаниям присвоен статус финансового гаранта, начато предоставление украинским предприятиям специальных транзитных сделок.

В июле Европейская комиссия приняла решение о приглашении Украины к Конвенции о процедуре совместного транзита (NCTS) и в Конвенцию об упрощении формальностей в торговле товарами.

Присоединение Украины к "таможенному безвизу" стало возможным после того, как в августе Верховная рада приняла закон о "таможенном безвизе" с Евросоюзом, и присоединения Украины к Конвенции о процедуре совместного транзита со странами ЕС.

Темы: безвизтаможня
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