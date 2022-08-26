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НАТО вважає, що Росія виводить винищувачі з Криму після серії вибухів – ЗМІ

"Європейська правда"П'ятниця, 26 серпня 2022, 13:24

На тлі все частіших вибухів у Криму, за якими, ймовірно, стоять українські сили, Росія вирішила вивезти з окупованого Криму десять своїх винищувачів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у секретному звіті НАТО, що опинився в розпорядженні видання Business Insider.

Згідно зі звітом НАТО від 22 серпня, "Росія, швидше за все, виведе свої військово-повітряні сили в Криму, щоб запобігти подальшим атакам з боку України".

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Стверджується, що російські збройні сили вже перекинули десять своїх винищувачів з Криму назад на територію Росії, щоб уникнути подальших втрат літаків. Йдеться про шість винищувачів СУ-35С і чотири перехоплювачі МіГ-31БМ.

У Бельбеку, за даними Альянсу, досі дислокуються близько 32 російських винищувачів. Здебільшого це винищувачі СУ-27, але є також невелика кількість сучасних СУ-35С і МіГ-31БМ.

Крім того, Росія збільшила кількість своїх тактичних ракет класу "земля-повітря" в Криму, щоб протистояти подальшим атакам з боку України, наприклад, безпілотників.

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"Українські БПЛА важко виявити російським системам ППО як цілі. Ця проблема поширена серед усіх сил, які Росія розгортає в Україні", – йдеться в секретному документі.

Нагадаємо, в останні тижні на російських військових базах сталися вибухи. Серед іншого, була здійснена атака на Сакську базу військово-повітряних сил Росії.

Раніше британська розвідка заявляла, що в результаті вибухів на військовому аеродромі Саки Росія втратила щонайменше вісім бойових літаків, хоча сам аеродром залишився придатним для використання.

Теми: НАТОКримРосіявибух
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