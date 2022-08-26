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НАТО считает, что Россия выводит истребители из Крыма после серии взрывов – СМИ

"Европейская правда"Пятница, 26 августа 2022, 13:24

На фоне участившихся взрывов в Крыму, за которыми, вероятно, стоят украинские силы, Россия решила вывезти из оккупированного Крыма десять своих истребителей.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в секретном отчете НАТО, оказавшемся в распоряжении издания Business Insider.

Согласно отчету НАТО от 22 августа, "Россия, скорее всего, выведет свои военно-воздушные силы в Крыму, чтобы предотвратить дальнейшие атаки со стороны Украины".

Утверждается, что российские вооруженные силы уже перебросили десять своих истребителей из Крыма обратно на территорию России во избежание дальнейших потерь самолетов. Речь идет о шести истребителях СУ-35С и четырех перехватчиках МиГ-31БМ.

В Бельбеке, по данным Альянса, до сих пор дислоцируются около 32 российских истребителей. В основном это истребители СУ-27, но есть также небольшое количество современных СУ-35С и МиГ-31БМ.

Кроме того, Россия увеличила количество своих тактических ракет класса "земля-воздух" в Крыму, чтобы противостоять дальнейшим атакам со стороны Украины, например беспилотников.

"Украинские БПЛА тяжело выявить российским системам ПВО как цели. Эта проблема распространена среди всех сил, которые Россия разворачивает в Украине", – говорится в секретном документе.

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Напомним, в последние недели на российских военных базах произошли взрывы. Среди прочего была совершена атака на Сакскую базу военно-воздушных сил России.

Ранее британская разведка заявляла, что в результате взрывов на военном аэродроме Саки Россия потеряла минимум восемь боевых самолетов, хотя сам аэродром остался пригодным для использования.

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Темы: НАТОКрымРосcиявзрыв
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