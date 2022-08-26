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У Харкові звільнили чиновника, який під час війни хизувався знімками з Ніцци

Олена РощінаП'ятниця, 26 серпня 2022, 14:35
У Харкові звільнили чиновника, який під час війни хизувався знімками з Ніцци
Сергій Колесник, скриншот фото з Instagram

Харківський міський голова Ігор Терехов звільнив із посади директора департаменту земельних відносин Сергія Колесника, який під час війни відпочивав у французькому місті Ніцца й викладав у соцмережі фотографії.

Джерело: заява Ігоря Терехова, поширена міськрадою Харкова, "Суспільне"

Пряма мова Терехова: "Колесник Сергій Володимирович, директор Департаменту землеустрою, звільнений за поведінку, несумісну в умовах війни зі статусом людини, що перебуває на держслужбі. Це урок для усіх. Для усіх! Хочу, щоб ви це розуміли. Таке буде з кожним, хто дозволяє собі такі витівки!".

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Деталі: На те, що Колесник опублікував фото з Франції, 24 серпня звернули увагу користувачі Telegram. На фотографіях в Instagram Колесник позував на тлі фонтану й Porsche. Разом із цим авто небайдужі зафіксували ще одну автівку з харківськими номерами.

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Фракція "Європейська солідарність" у Харківській міськраді обурилася, що доки Харків протистоїть активним обстрілам російських окупантів і громадяни захищають місто, Колесник вирішив відвідати французький курорт і поділитися деталями відпочинку.

Депутати "ЄС" вимагали провести перевірку і у випадку достовірності інформації звільнити Сергія Колесника з посади у Харківській міській раді.

У Державній прикордонній службі "Суспільному" не відповіли, на яких підставах харківський посадовець виїхав за кордон.

Сам Колесник на запитання кореспондентів у соцмережі не відреагував.

УП, уточнено
Теми: ХарківскандалсоцмережіФранція
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