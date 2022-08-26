Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Харкові звільнили чиновника, який під час війни хизувався знімками з Ніцци

Олена РощінаП'ятниця, 26 серпня 2022, 14:35
Сергій Колесник, скриншот фото з Instagram

Харківський міський голова Ігор Терехов звільнив із посади директора департаменту земельних відносин Сергія Колесника, який під час війни відпочивав у французькому місті Ніцца й викладав у соцмережі фотографії.

Джерело: заява Ігоря Терехова, поширена міськрадою Харкова, "Суспільне"

Пряма мова Терехова: "Колесник Сергій Володимирович, директор Департаменту землеустрою, звільнений за поведінку, несумісну в умовах війни зі статусом людини, що перебуває на держслужбі. Це урок для усіх. Для усіх! Хочу, щоб ви це розуміли. Таке буде з кожним, хто дозволяє собі такі витівки!".

Деталі: На те, що Колесник опублікував фото з Франції, 24 серпня звернули увагу користувачі Telegram. На фотографіях в Instagram Колесник позував на тлі фонтану й Porsche. Разом із цим авто небайдужі зафіксували ще одну автівку з харківськими номерами.

Фракція "Європейська солідарність" у Харківській міськраді обурилася, що доки Харків протистоїть активним обстрілам російських окупантів і громадяни захищають місто, Колесник вирішив відвідати французький курорт і поділитися деталями відпочинку.

ВІДЕО ДНЯ

Депутати "ЄС" вимагали провести перевірку і у випадку достовірності інформації звільнити Сергія Колесника з посади у Харківській міській раді.

У Державній прикордонній службі "Суспільному" не відповіли, на яких підставах харківський посадовець виїхав за кордон.

Сам Колесник на запитання кореспондентів у соцмережі не відреагував.

УП, уточнено
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: ХарківскандалсоцмережіФранція
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Тактична авіація уразила ППО росіян і скупчення ворога – ОК "Південь"

Зеленський розповів, що допоможе змінити ситуацію на фронті на користь України

На ЗАЕС до мережі підключили другий енергоблок

фотоНа Київщині чоловік розстріляв прапор України і погрожував поліцейським гранатою

Хакери виставили на продаж секретні військові документи, НАТО проводить оцінку – ЗМІ

фотоНардепа Бойка помітили у Чехії: кажуть, на лікуванні

Усі новини...

Підтримати "Українську правду" тепер можна на платформі Patreon

Харків
"Зроблено в Росії": запущена по Харкову ракета вибухнула у повітрі
Окупанти обстріляли Харківщину касетними боєприпасами, є поранені
Росіяни завдали ударів по двох районах Харкова – мер
Останні новини
02:46
Ворог ракетами вдарив по центру Харкова – мер
02:18
Пентагон уклав контракт на понад $182 млн на закупівлю NASAMS для України
01:40
Тактична авіація уразила ППО росіян і скупчення ворога – ОК "Південь"
01:18
Пораненого адвоката і бійця Масі Найєма виписали з лікарні
00:55
Дніпропетровщина: росіяни атакували громаду ракетами Х-22
00:12
На Донеччині подовжують комендантську годину
23:40
Польща купує у Південної Кореї майже 400 танків та САУ на суму $5,8 млрд
23:32
На Сумщині внаслідок ворожих обстрілів постраждало 4 мешканців
23:20
Проценко виграв "золото" у стрибках у висоту на етапі Діамантової ліги
23:04
Нові перли Медведєва: Зеленський під психотропами, перший ангел апокаліпсису затрубив
Усі новини...