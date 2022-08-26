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В Харькове уволили чиновника, который во время войны хвастался снимками из Ниццы

Елена РощинаПятница, 26 августа 2022, 14:35
В Харькове уволили чиновника, который во время войны хвастался снимками из Ниццы
Сергей Колесник, скриншот фото из Instagram

Харьковский городской глава Игорь Терехов уволил с должности директора департамента земельных отношений Сергея Колесника, который во время войны отдыхал во французском городе Ницца и выкладывал в соцсети фотографии.

Источник: заявление Игоря Терехова, распространенное горсоветом Харькова, "Суспільне"

Прямая речь Терехова: "Колесник Сергей Владимирович, директор Департамента землеустройства, уволен за поведение, несовместимое в условиях войны со статусом человека, находящегося на госслужбе. Это урок для всех. Для всех! Хочу, чтобы вы это понимали. Такое будет с каждым, кто позволяет себе такие выходки!".

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Детали: На то, что Колесник опубликовал фотографии из Франции, 24 августа обратили внимание пользователи Telegram. На фотографиях в Instagram Колесник позировал на фоне фонтана и Porsche. Рядом с этим авто неравнодушные зафиксировали еще один автомобиль с харьковскими номерами.

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Фракция "Европейская солидарность" в Харьковском горсовете возмутилась, что пока Харьков противостоит активным обстрелам российских оккупантов и граждане защищают город, Колесник решил посетить французский курорт и поделиться деталями отдыха.

Депутаты "ЕС" требовали повести проверку и в случае достоверности информации уволить Сергея Колесника с должности в Харьковском городском совете.

В Государственной пограничной службе журналисту "Суспільне" не ответили, на каких основаниях харьковское чиновник выехал за границу.

Сам Колесник на вопросы корреспондентов в соцсети не отреагировал.

УП, уточнено
Темы: ХарьковскандалсоцсетиФранция
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