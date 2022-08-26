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Россия все же получила "сотни" иранских дронов, которые может применить в Украине – западная разведка

"Европейская правда"Пятница, 26 августа 2022, 15:43

Россия получила от Ирана "сотни" беспилотников, которые могут быть использованы во время ее полномасштабного вторжения в Украину – несмотря на призывы Вашингтона к Тегерану не делать этого.

Как передает "Европейская правда", об этом в пятницу сообщило агентство АР со ссылкой на данные западной разведки.

Пока неизвестно, начала ли Россия использовать иранские беспилотники против украинских целей, но, утверждают представители разведывательных кругов, дроны работают и готовы к использованию.

Информация о получении Россией иранских дронов появилась в момент, когда США и ЕС пытаются реанимировать Иранское ядерное соглашение 2015 года, которое ограничивало ядерную программу Тегерана в обмен на снятие санкций.

Противники соглашения говорят, что отмена санкций против Тегерана может позволить России усилить свои военные действия в Украине и обойти ограничения, наложенные после начала полномасштабного вторжения, в частности, путем переправки нефти и других продуктов через Иран.

Оказавшись перед экономическими санкциями и ограничениями цепей поставок из-за вторжения в Украину, Россия все чаще обращается к Ирану как к ключевому партнеру и поставщику оружия.

В прошлом месяце Белый дом впервые публично предупредил, что Иран планирует поставить Москве сотни вооруженных беспилотников. А в августе утверждалось, что российские официальные лица дважды посещали Иран, чтобы организовать их трансфер.

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В то же время министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдуллахиан отрицал, что Тегеран собирается продать Москве сотни беспилотников для войны в Украине.

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Темы: РосcияИраноружиебеспилотник
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