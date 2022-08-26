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У Зеленського відповіли однопартійцям Шольца, які закликали зупинити допомогу Україні

"Європейська правда"П'ятниця, 26 серпня 2022, 16:42
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В Офісі президента запросили всіх, хто закликає німецький уряд припинити допомагати Україні, до Бучі.

Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, пише "Європейська правда".

"Ще раз по пунктах. Ru-армія несе лише смерть, руйнування й тортури. Західна зброя несе мир, допомагаючи нам захистити своїх дітей. Запрошую всіх, хто закликає Німеччину перестати допомагати Україні, на екскурсію в Бучу. Обговоримо ваші аргументи з родинами замордованих українців", - написав він у Twitter.

Нагадаємо, німецькі ЗМІ опублікували листа лівого крила соціал-демократів із закликом до Європи припинити постачання Україні важкого озброєння та підштовхнути її до перемовин з Росією для припинення гарячої фази війни.

Його підписантами є кілька членів Бундестагу, Європейського парламенту і федеральних земель, а також колишній прем’єр землі Бремен Карстен Зілінг та мер Дортмунда Томас Вестфаль.

ВІДЕО ДНЯ

Посол України у Німеччині Андрій Мельник гостро прокоментував позицію політиків.

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Теми: НімеччинаУкраїнавійна
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