Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Зеленського відповіли однопартійцям Шольца, які закликали зупинити допомогу Україні

"Європейська правда"П'ятниця, 26 серпня 2022, 16:42
У Зеленського відповіли однопартійцям Шольца, які закликали зупинити допомогу Україні
скриншот

В Офісі президента запросили всіх, хто закликає німецький уряд припинити допомагати Україні, до Бучі.

Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, пише "Європейська правда".

"Ще раз по пунктах. Ru-армія несе лише смерть, руйнування й тортури. Західна зброя несе мир, допомагаючи нам захистити своїх дітей. Запрошую всіх, хто закликає Німеччину перестати допомагати Україні, на екскурсію в Бучу. Обговоримо ваші аргументи з родинами замордованих українців", - написав він у Twitter.

Реклама:

Нагадаємо, німецькі ЗМІ опублікували листа лівого крила соціал-демократів із закликом до Європи припинити постачання Україні важкого озброєння та підштовхнути її до перемовин з Росією для припинення гарячої фази війни.

ВІДЕО ДНЯ

Його підписантами є кілька членів Бундестагу, Європейського парламенту і федеральних земель, а також колишній прем’єр землі Бремен Карстен Зілінг та мер Дортмунда Томас Вестфаль.

Посол України у Німеччині Андрій Мельник гостро прокоментував позицію політиків.

Теми: НімеччинаУкраїнавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

Усі новини...
Німеччина
Німеччина скорочує податки на 32 млрд євро, щоб дати поштовх економіці
У Німеччині розслідують, як їхня електроніка опинилась у російських "Орланах" – ЗМІ
Малював свастику на автівках українців: у Баден-Бадені оштрафували посадовця 
Останні новини
13:03
Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами
12:37
Конгрес США може не домовитись про кордон і допомогу Україні цього року – ЗМІ
12:22
Одеський художній музей відновив роботу після російської атаки
12:16
Зеленський дасть велику пресконференцію
12:11
Через негоду без світла 180 населених пунктів у 4 областях – "Укренерго"
12:11
інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного
12:09
Київстар відновив сервіс SMS і назвав послугу, яку відновить наступною
12:08
Генштаб офіційно заявив про знайдену прослушку в кабінеті Залужного
11:50
Spotify повністю припинив роботу в Росії: юрособу ліквідували
11:29
Економіка Греції досягла найбільших успіхів цьогоріч, у топ-3 Південна Корея і США – The Economist
Усі новини...
Реклама: