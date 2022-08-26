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У Зеленского ответили однопартийцам Шольца, призывающим остановить помощь Украине

"Европейская правда"Пятница, 26 августа 2022, 16:42
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В Офисе президента пригласили всех, кто призывает немецкое правительство прекратить помогать Украине, в Бучу.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, пишет "Европейская правда".

"Еще раз по пунктам. Ru-армия несет только смерть, разрушение и пытки. Западное оружие несет мир, помогая нам защитить своих детей. Приглашаю всех, кто призывает Германию перестать помогать Украине, на экскурсию в Бучу. Обсудим ваши аргументы с семьями замученных украинцев", – написал он в Twitter.

Напомним, немецкие СМИ опубликовали письмо левого крыла социал-демократов с призывом к Европе прекратить поставки Украине тяжелого вооружения и подтолкнуть ее к переговорам с Россией для прекращения горячей фазы войны.

Его подписантами являются несколько членов Бундестага, Европейского парламента и парламентов федеральных земель, а также бывший премьер земли Бремен Карстен Зиллинг и мэр Дортмунда Томас Вестфаль.

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Темы: ГерманияУкраинавойна
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