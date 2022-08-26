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Джонсон засудив "культурний вандалізм" Росії в Україні

"Європейська правда"П'ятниця, 26 серпня 2022, 18:39
Борис Джонсон, фото Getty Images

Прем’єр Британії Борис Джонсон звинуватив російські війська у спробі знищити українську культуру на території, яку вони захопили.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

У відеозверненні до Единбурзького міжнародного культурного саміту, який проходить у парламенті Шотландії, Джонсон сказав, що відбувається "культурний вандалізм".

"Протягом історії ми бачили, що відбувається, коли агресори намагаються пригнічувати та знищувати культуру. Ми бачили це з нацистами під час Другої світової війни, червоними кхмерами в Камбоджі, талібами в Афганістані" - зазначив британський прем’єр.

"Сьогодні світ знову став свідком непростимих актів культурного вандалізму, цього разу в Україні" - заявив він.

"Значна частина перекрученого обґрунтування Путіна для його вторгнення ґрунтується на мерзенному твердженні, що Україна чомусь не є справжньою країною. Це брехня, яку він прагне зробити правдою, систематично стираючи всі сліди багатовікової української культури з території, яку окуповують його війська" - наголосив Джонсон.

Він додав, що Велика Британія фінансуватиме "заходи з охорони культурної спадщини", а також військову та гуманітарну допомогу Україні.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, президент США Джо Байден звинуватив президента Росії Владіміра Путіна у "намаганні знищити культуру та ідентичність українського народу".

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Теми: Борис ДжонсонРосіявійнакультура
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