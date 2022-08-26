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Джонсон осудил "культурный вандализм" России в Украине

"Европейская правда"Пятница, 26 августа 2022, 18:39
Борис Джонсон, фото Getty Images

Премьер Британии Борис Джонсон обвинил российские войска в попытке уничтожить украинскую культуру на территории, которую они захватили.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

В видеообращении к Эдинбургскому международному культурному саммиту, который проходит в парламенте Шотландии, Джонсон сказал, что происходит "культурный вандализм".

"В течение истории мы видели, что происходит, когда агрессоры пытаются подавлять и уничтожать культуру. Мы видели это с нацистами во время Второй мировой войны, красными кхмерами в Камбодже, талибами в Афганистане", - отметил британский премьер.

"Сегодня мир снова стал свидетелем непростительных актов культурного вандализма, на этот раз в Украине", - заявил он.

"Значительная часть извращенного обоснования Путина для его вторжения основывается на мерзком утверждении, что Украина почему-то не настоящая страна. Это ложь, которую он стремится сделать правдой, систематически стирая все следы многовековой украинской культуры с территории, которую оккупируют его войска" - подчеркнул Джонсон.

Он добавил, что Великобритания будет финансировать "меры по охране культурного наследия", а также военную и гуманитарную помощь Украине.

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Напомним, президент США Джо Байден обвинил президента России Владимира Путина в "попытках уничтожить культуру и идентичность украинского народа".

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Темы: Борис ДжонсонРосcиявойнакультура
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