Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Норвегія приєдналася до сьомого пакету санкцій ЄС проти Росії

"Європейська правда"П'ятниця, 26 серпня 2022, 19:19
Норвегія приєдналася до сьомого пакету санкцій ЄС проти Росії
прапор Норвегії, фото Pixabay

Норвегія приєдналася до сьомого пакету санкцій Європейського союзу проти президента РФ Владіміра Путіна та російського режиму.

Про це йдеться у заяві на сайті МЗС Норвегії, пише "Європейська правда".

"Пакет санкцій, ухвалений ЄС 21 липня 2022 року, був включений до норвезького законодавства і сьогодні набирає чинності в Норвегії", - йдеться у повідомленні.

Реклама:

У міністерстві зазначили, що мета широкомасштабних пакетів санкцій – зменшити здатність Росії фінансувати незаконну війну в Україні.

"Ми знову діємо спільно з ЄС, щоб запровадити санкції проти Росії, щоб зберегти тиск на російський уряд та перелічених членів російської еліти. Ці санкції — необхідна відповідь на жорстокий та неспровокований напад Росії на Україну", — заявила міністр закордонних справ Аннікен Хюітфельдт.

Нові санкції передбачають, зокрема, заборону на купівлю, імпорт чи передачу, прямо чи опосередковано, золота, якщо воно походить із Росії.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, Норвегія та Велика Британія об’єднали зусилля для купівлі мікродронів Black Hornet норвезького виробництва, які передадуть Україні.

Теми: НорвегіясанкціїЄСРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

Усі новини...
Норвегія
Прем′єр Норвегії розкрив подробиці передачі Україні F-16
Три країни погодилися надати Україні F-16 – Зеленський підтвердив
Норвегія передасть Україні ракети для систем ППО IRIS-T
Останні новини
13:03
Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами
12:37
Конгрес США може не домовитись про кордон і допомогу Україні цього року – ЗМІ
12:22
Одеський художній музей відновив роботу після російської атаки
12:16
Зеленський дасть велику пресконференцію
12:11
Через негоду без світла 180 населених пунктів у 4 областях – "Укренерго"
12:11
інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного
12:09
Київстар відновив сервіс SMS і назвав послугу, яку відновить наступною
12:08
Генштаб офіційно заявив про знайдену прослушку в кабінеті Залужного
11:50
Spotify повністю припинив роботу в Росії: юрособу ліквідували
11:29
Економіка Греції досягла найбільших успіхів цьогоріч, у топ-3 Південна Корея і США – The Economist
Усі новини...
Реклама: