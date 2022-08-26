Норвегія приєдналася до сьомого пакету санкцій ЄС проти Росії

Норвегія приєдналася до сьомого пакету санкцій Європейського союзу проти президента РФ Владіміра Путіна та російського режиму.

Про це йдеться у заяві на сайті МЗС Норвегії, пише "Європейська правда".

"Пакет санкцій, ухвалений ЄС 21 липня 2022 року, був включений до норвезького законодавства і сьогодні набирає чинності в Норвегії", - йдеться у повідомленні.

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У міністерстві зазначили, що мета широкомасштабних пакетів санкцій – зменшити здатність Росії фінансувати незаконну війну в Україні.

"Ми знову діємо спільно з ЄС, щоб запровадити санкції проти Росії, щоб зберегти тиск на російський уряд та перелічених членів російської еліти. Ці санкції — необхідна відповідь на жорстокий та неспровокований напад Росії на Україну", — заявила міністр закордонних справ Аннікен Хюітфельдт.

Нові санкції передбачають, зокрема, заборону на купівлю, імпорт чи передачу, прямо чи опосередковано, золота, якщо воно походить із Росії.

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