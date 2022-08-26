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Норвегія приєдналася до сьомого пакету санкцій ЄС проти Росії

"Європейська правда"П'ятниця, 26 серпня 2022, 19:19
прапор Норвегії, фото Pixabay

Норвегія приєдналася до сьомого пакету санкцій Європейського союзу проти президента РФ Владіміра Путіна та російського режиму.

Про це йдеться у заяві на сайті МЗС Норвегії, пише "Європейська правда".

"Пакет санкцій, ухвалений ЄС 21 липня 2022 року, був включений до норвезького законодавства і сьогодні набирає чинності в Норвегії", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві зазначили, що мета широкомасштабних пакетів санкцій – зменшити здатність Росії фінансувати незаконну війну в Україні.

"Ми знову діємо спільно з ЄС, щоб запровадити санкції проти Росії, щоб зберегти тиск на російський уряд та перелічених членів російської еліти. Ці санкції — необхідна відповідь на жорстокий та неспровокований напад Росії на Україну", — заявила міністр закордонних справ Аннікен Хюітфельдт.

Нові санкції передбачають, зокрема, заборону на купівлю, імпорт чи передачу, прямо чи опосередковано, золота, якщо воно походить із Росії.

Нагадаємо, Норвегія та Велика Британія об’єднали зусилля для купівлі мікродронів Black Hornet норвезького виробництва, які передадуть Україні.

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Теми: НорвегіясанкціїЄСРосія
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