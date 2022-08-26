Норвегия присоединилась к седьмому пакету санкций ЕС против России

Норвегия присоединилась к седьмому пакету санкций против президента РФ Владимира Путина и российского режима.

Об этом говорится в заявлении на сайте МИД Норвегии, пишет "Европейская правда".

"Пакет санкций, принятый ЕС 21 июля 2022 года, был включен в норвежское законодательство и сегодня вступает в силу в Норвегии", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что цель широкомасштабных пакетов санкций — уменьшить способность России финансировать незаконную войну в Украине.

"Мы снова действуем совместно с ЕС, чтобы ввести санкции против России, чтобы сохранить давление на российское правительство и перечисленных членов российской элиты. Эти санкции — необходимый ответ на жестокое и неспровоцированное нападение России на Украину", — заявила министр иностранных дел Анникен Хюитфельдт.

Новые санкции предусматривают, в частности, запрет на покупку, импорт или передачу, прямо или косвенно, золота, если оно происходит из России.

Напомним, Норвегия и Великобритания объединили усилия ради покупки микродронов Black Hornet норвежского производства, которые будут переданы Украине.