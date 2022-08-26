На Київщині чоловік розстріляв прапор України і погрожував поліцейським гранатою
В Обухівському районі Київщини в ніч на п’ятницю затримали чоловіка, який розстріляв державний прапор України і погрожував поліцейським гранатою.
Джерело: начальник головного управління Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов у Telegram
Дослівно: "Розстріляв державний прапор України та погрожував поліцейським гранатою. Цього 30-річного лиходія ми затримали цієї ночі на Обухівщині.
Спочатку зловмисник відкрив стрілянину з рушниці по українському стягу, коли ж на місце прибув наряд, схопив в руку гранату і грозився підірвати правоохоронців та себе".
Деталі: Працівники Васильківської поліції затримали чоловіка. Він перебував у стані алкогольного сп’яніння. У правопорушника вилучили зброю, набої та гранату Ф-1.
За наругу над державними символами, незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами, а також погрозу вбивством працівнику правоохоронного органу зловмиснику загрожує до 7 років позбавлення волі.