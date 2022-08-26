На Київщині чоловік розстріляв прапор України і погрожував поліцейським гранатою

В Обухівському районі Київщини в ніч на п’ятницю затримали чоловіка, який розстріляв державний прапор України і погрожував поліцейським гранатою.

Джерело: начальник головного управління Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов у Telegram

фото з Telegram Нєбитова

Дослівно: "Розстріляв державний прапор України та погрожував поліцейським гранатою. Цього 30-річного лиходія ми затримали цієї ночі на Обухівщині.

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Спочатку зловмисник відкрив стрілянину з рушниці по українському стягу, коли ж на місце прибув наряд, схопив в руку гранату і грозився підірвати правоохоронців та себе".

Деталі: Працівники Васильківської поліції затримали чоловіка. Він перебував у стані алкогольного сп’яніння. У правопорушника вилучили зброю, набої та гранату Ф-1.

За наругу над державними символами, незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами, а також погрозу вбивством працівнику правоохоронного органу зловмиснику загрожує до 7 років позбавлення волі.