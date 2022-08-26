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В Киевской области мужчина расстрелял флаг Украины и угрожал полицейским гранатой

Катерина ТищенкоПятница, 26 августа 2022, 20:07
фото из Telegram Небитова

В Обуховском районе Киевской области в ночь на пятницу задержали мужчину, который расстрелял государственный флаг Украины и угрожал полицейским гранатой.

Источник: начальник главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов в Telegram

 

Дословно: "Расстрелял государственный флаг Украины и угрожал полицейским гранатой. Этого 30-летнего злодея мы задержали этой ночью на Обуховщине.

Сначала злоумышленник открыл стрельбу из ружья по украинскому флагу, когда же на место прибыл наряд, схватил в руку гранату и грозился взорвать правоохранителей и себя".

Детали: Работники Васильковской полиции задержали мужчину. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. У правонарушителя изъяли оружие, патроны и гранату Ф-1.

 

За поругание государственных символов, незаконное обращение с оружием и боеприпасами, а также угрозу убийством работнику правоохранительного органа злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы.

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Темы: Киевская областьполиция
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