У США оприлюднили документ, який став підставою для обшуку маєтку Трампа

Міністерство юстиції США опублікувало відредаговану версію юридичного документа, який дозволив ФБР вилучити секретні урядові документи з дому колишнього президента Дональда Трампа у Флориді.

Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Аффідевіт, документ, який зазвичай не оприлюднюється, якщо комусь не пред'явлено звинувачення у скоєнні злочину, є заявою під присягою, в якій викладаються докази, які дали Мін'юсту ймовірну підставу для отримання ордера на обшук.

Прокурори зажадали, щоб весь документ був закритий, щоб захистити цілісність їхнього розслідування, що спонукало медіа-компанії подати юридичний позов, щоб його оприлюднити.

Значні частини з 23 сторінок 38-сторінкового документа, опублікованого в п'ятницю, були затемнені, а текст на 11 сторінках повністю затемнений.

"Уряд проводить кримінальне розслідування щодо неналежного вилучення та зберігання секретної інформації в несанкціонованих місцях, а також незаконного приховування або вилучення урядових записів", - йдеться в документі.

Дії ФБР були частиною федерального розслідування того, чи незаконно Трамп вилучив документи, коли він залишив свою посаду в січні 2021 року після поразки на президентських виборах.

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Згідно з опублікованим у п'ятницю документом, неназваний агент ФБР заявив, що Національний архів США виявив "документи з класифікаційними відмітками", що містять "інформацію про національну оборону", коли в січні в Мар-а-Лаго було виявлено 15 ящиків.

Агент сказав, що Міністерство юстиції має підстави вважати, що такі записи, які не були повернуті уряду, все ще зберігаються в будинку Трампа. "Є також ймовірні підстави вважати, що в приміщенні будуть виявлені докази обструкції", - додав агент.

Після того, як ФБР провело обшук у Мар-а-Лаго, агенти забрали понад 20 коробок з 11 наборами секретних урядових документів, деякі з яких мали гриф "цілком секретно".

Видання The Hill повідомляє, що влада знайшла 184 секретні документи під час первинного огляду вилучених коробок.

У свідченнях під присягою вказується, що серед 184 документів 25 містили цілком таємну інформацію, включно з інформацією, отриманою з "таємних джерел від людей", інформацією, яку заборонено передавати іноземним урядам, і інформацією, отриманою шляхом моніторингу "сигналів зовнішнього зв’язку".

Нагадаємо, обшуки у Трампа відбулися на початку серпня. Це перший подібний прецедент в історії США. Серед вилучених документів є таємні, частина яких, можливо, навіть стосувалася ядерної зброї.

Звинувачення, які загрожують Трампу через це, можуть призвести до його ув’язнення – що також може статися вперше в історії.

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