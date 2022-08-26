Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У США оприлюднили документ, який став підставою для обшуку маєтку Трампа

"Європейська правда"П'ятниця, 26 серпня 2022, 20:58
Дональд Трамп, Getty Images

Міністерство юстиції США опублікувало відредаговану версію юридичного документа, який дозволив ФБР вилучити секретні урядові документи з дому колишнього президента Дональда Трампа у Флориді.

Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Аффідевіт, документ, який зазвичай не оприлюднюється, якщо комусь не пред'явлено звинувачення у скоєнні злочину, є заявою під присягою, в якій викладаються докази, які дали Мін'юсту ймовірну підставу для отримання ордера на обшук.

Прокурори зажадали, щоб весь документ був закритий, щоб захистити цілісність їхнього розслідування, що спонукало медіа-компанії подати юридичний позов, щоб його оприлюднити.

Значні частини з 23 сторінок 38-сторінкового документа, опублікованого в п'ятницю, були затемнені, а текст на 11 сторінках повністю затемнений.

"Уряд проводить кримінальне розслідування щодо неналежного вилучення та зберігання секретної інформації в несанкціонованих місцях, а також незаконного приховування або вилучення урядових записів", - йдеться в документі.

Дії ФБР були частиною федерального розслідування того, чи незаконно Трамп вилучив документи, коли він залишив свою посаду в січні 2021 року після поразки на президентських виборах.

ВІДЕО ДНЯ

Згідно з опублікованим у п'ятницю документом, неназваний агент ФБР заявив, що Національний архів США виявив "документи з класифікаційними відмітками", що містять "інформацію про національну оборону", коли в січні в Мар-а-Лаго було виявлено 15 ящиків.

Агент сказав, що Міністерство юстиції має підстави вважати, що такі записи, які не були повернуті уряду, все ще зберігаються в будинку Трампа. "Є також ймовірні підстави вважати, що в приміщенні будуть виявлені докази обструкції", - додав агент.

Після того, як ФБР провело обшук у Мар-а-Лаго, агенти забрали понад 20 коробок з 11 наборами секретних урядових документів, деякі з яких мали гриф "цілком секретно".

Видання The Hill повідомляє, що влада знайшла 184 секретні документи під час первинного огляду вилучених коробок.

У свідченнях під присягою вказується, що серед 184 документів 25 містили цілком таємну інформацію, включно з інформацією, отриманою з "таємних джерел від людей", інформацією, яку заборонено передавати іноземним урядам, і інформацією, отриманою шляхом моніторингу "сигналів зовнішнього зв’язку".

Нагадаємо, обшуки у Трампа відбулися на початку серпня. Це перший подібний прецедент в історії США. Серед вилучених документів є таємнічастина яких, можливо, навіть стосувалася ядерної зброї.

Звинувачення, які загрожують Трампу через це, можуть призвести до його ув’язнення – що також може статися вперше в історії. 

Читайте також: Секрети у шафі Трампа. За що ФБР переслідує експрезидента США та що йому загрожує

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: СШАТрамп
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Після ударів ЗСУ Росія виводить з Криму техніку і посилює ППО – аналітики

Тактична авіація уразила ППО росіян і скупчення ворога – ОК "Південь"

Зеленський розповів, що допоможе змінити ситуацію на фронті на користь України

На ЗАЕС до мережі підключили другий енергоблок

фотоНа Київщині чоловік розстріляв прапор України і погрожував поліцейським гранатою

Хакери виставили на продаж секретні військові документи, НАТО проводить оцінку – ЗМІ

Усі новини...

Підтримати "Українську правду" тепер можна на платформі Patreon

США
Panasonic хоче побудувати у США ще один завод з виробництва акумуляторів для електромобілів – WSJ
Воєнний злочин: США закликали Росію припинити фільтрацію й депортацію українців
Байден: США завдали авіаударів по цілях в Сирії
Останні новини
08:56
фотоРосія посилила вогневий вплив на фронті – Гайдай
08:46
Пентагон уклав контракт на $182 млн на купівлю ЗРК NASAMS для України
08:31
інфографікаРосіяни вбили ще двох цивільних у Бахмуті
08:16
У 42% фінів погіршилось ставлення до прем'єрки на тлі скандалів з вечірками
07:51
фотоРосіяни всю ніч інтенсивно обстрілювали Дніпропетровщину, є руйнування
07:19
ЗСУ виявили і знищили розвідгрупу ворога – зведення
06:30
"Більше ніхто не мотивує мене втілювати мрії": як проживає трагедію чоловік, сім'ю якого вбили в Ірпені
06:20
Ворог вдарив по Запоріжжю і району: 16 прильотів
05:45
Розслідувачі викрили російську шпигунку, яка втиралася в довіру офіцерів НАТО
04:40
Після ударів ЗСУ Росія виводить з Криму техніку і посилює ППО – аналітики
Усі новини...