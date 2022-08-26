В США обнародовали документ, ставший основанием для обыска имения Трампа

Министерство юстиции США опубликовало отредактированную версию юридического документа, который позволил ФБР изъять секретные правительственные документы из дома бывшего президента Дональда Трампа во Флориде.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

Аффидевит, документ, который обычно не предается гласности, если кому-либо не предъявлено обвинение в совершении преступления, представляет собой заявление под присягой, в котором излагаются доказательства, которые дали Минюсту вероятное основание для получения ордера на обыск.

Прокуроры потребовали, чтобы весь документ был закрыт, чтобы защитить целостность их продолжающегося расследования, что побудило медиа-компании подать юридический иск, чтобы его обнародовать.

Значительные части из 23 страниц 38-страничного документа, опубликованного в пятницу, были затемнены, а текст на 11 страницах полностью отредактирован.

"Правительство проводит уголовное расследование в отношении ненадлежащего изъятия и хранения секретной информации в несанкционированных местах, а также незаконного сокрытия или изъятия правительственных записей", — говорится в документе.

Действия ФБР были частью федерального расследования того, незаконно ли Трамп изъял документы, когда он покинул свой пост в январе 2021 года после поражения на президентских выборах.

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Согласно опубликованному в пятницу документу, неназванный агент ФБР заявил, что Национальный архив США обнаружил "документы с классификационными отметками", содержащие "информацию о национальной обороне", когда в январе в Мар-а-Лаго было обнаружено 15 ящиков.

Агент сказал, что у Министерства юстиции есть основания полагать, что такие записи, которые не были возвращены правительству, все еще хранятся в доме Трампа. "Есть также вероятные основания полагать, что в помещении будут обнаружены доказательства обструкции", — добавил агент.

После того, как ФБР провело обыск в Мар-а-Лаго, агенты унесли более 20 коробок с 11 наборами секретных правительственных документов, некоторые из которых имели гриф "совершенно секретно".

Издание The Hill сообщает, что власти нашли 184 секретных документа во время первоначального осмотра изъятых коробок.

В показаниях под присягой указывается, что среди 184 документов 25 содержали полностью тайную информацию, включая информацию, полученную из "тайных источников от людей", информацию, которую запрещено передавать иностранным правительствам, и информацию, полученную путем мониторинга "сигналов внешней связи"

Напомним, обыски у Трампа прошли в начале августа. Это первый подобный прецедент в истории США. По информации СМИ, среди изъятых документов есть тайные, часть которых, возможно, даже касалась ядерного оружия.

Обвинения, угрожающие Трампу из-за этого, могут привести к его заключению – что также может произойти впервые в истории.

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