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В окупованій Боровій з мішком на голові вивезли заступника гауляйтера – селищна рада

Катерина ТищенкоП'ятниця, 26 серпня 2022, 21:29
В окупованій Боровій з мішком на голові вивезли заступника гауляйтера – селищна рада
Борова Харківської області

У тимчасово окупованій Боровій Харківської області нещодавно з мішком на голові вивезли у невідомому напрямку заступника головного гауляйтера Ігоря Познянського.

Джерело: Борівська селищна рада у Facebook

Дослівно: "Громадою продовжує керувати призначений росіянами гауляйтер Сергій Агарков. Йому допомагають російські військові та місцеві колаборанти, коло яких періодично змінюється. Одних зрадників батьківщини окупаційна влада відсторонює від роботи, інші взагалі зникають.

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Нещодавно з мішком на голові вивели з власного будинку і вивезли в невідомому напрямку жителя села Підлиман Ігоря Познянського, який до цього був заступником головного гауляйтера у Боровій.

Тепер з його подвір’я окупанти вивозять техніку та виносять цінні речі".

Теми: Харківська областьокупація
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