В окупованій Боровій з мішком на голові вивезли заступника гауляйтера – селищна рада

У тимчасово окупованій Боровій Харківської області нещодавно з мішком на голові вивезли у невідомому напрямку заступника головного гауляйтера Ігоря Познянського.

Джерело: Борівська селищна рада у Facebook

Дослівно: "Громадою продовжує керувати призначений росіянами гауляйтер Сергій Агарков. Йому допомагають російські військові та місцеві колаборанти, коло яких періодично змінюється. Одних зрадників батьківщини окупаційна влада відсторонює від роботи, інші взагалі зникають.

Нещодавно з мішком на голові вивели з власного будинку і вивезли в невідомому напрямку жителя села Підлиман Ігоря Познянського, який до цього був заступником головного гауляйтера у Боровій.

Тепер з його подвір’я окупанти вивозять техніку та виносять цінні речі".