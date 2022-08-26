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В оккупированной Боровой с мешком на голове вывезли зама гауляйтера – поссовет

Катерина ТищенкоПятница, 26 августа 2022, 21:29
Боровая Харьковской области

Во временно оккупированной Боровой Харьковской области недавно с мешком на голове вывезли в неизвестном направлении заместителя главного гауляйтера Игоря Познянского.

Источник: Боровский поселковый совет в Facebook

Дословно: "Общиной продолжает руководить назначенный россиянами гауляйтер Сергей Агарков. Ему помогают российские военные и местные коллаборанты, круг которых периодически меняется. Одних предателей родины оккупационные власти отстраняют от работы, другие вообще исчезают.

Недавно с мешком на голове вывели из собственного дома и увезли в неизвестном направлении жителя села Подлиман Игоря Познянского, который до этого был заместителем главного гауляйтера в Боровой.

Теперь с его двора оккупанты вывозят технику и выносят ценные вещи".

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Темы: Харьковская областьоккупация
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