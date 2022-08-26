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Росіяни під Маріуполем вчать дітей стріляти й ненавидіти Україну – міськрада

Катерина ТищенкоП'ятниця, 26 серпня 2022, 21:42
дитячий табір окупантів у Мелекіно, фото з Telegram Маріупольської міськради

Російські окупанти влаштували в Мелекіно біля Маріуполя дитячий табір, де вчать стріляти і ненавидіти Україну.

Джерело: Маріупольська міська рада у Telegram

 
усі фото з Telegram Маріупольської міськради

Дослівно: "Окупанти продовжують втілювати в життя методички нацистів. Колаборанти намагаються перетворювати маріупольських дітей у гітлерюгенд.

У Мелекіно вони облаштували справжній табір, де "промивають мізки", вчать стріляти та ненавидіти Україну".

Деталі: Міськрада також опублікувала фото з цього табору.

 
 

Що передувало: Раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що батьків у Маріуполі змушують віддати дітей до шкіл під керівництвом окупантів. У разі непокори погрожують забрати дитину і позбавили батьківських прав.

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Теми: МаріупольокупаціядітиРосія
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