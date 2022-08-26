Росіяни під Маріуполем вчать дітей стріляти й ненавидіти Україну – міськрада
П'ятниця, 26 серпня 2022, 21:42
Російські окупанти влаштували в Мелекіно біля Маріуполя дитячий табір, де вчать стріляти і ненавидіти Україну.
Джерело: Маріупольська міська рада у Telegram
Дослівно: "Окупанти продовжують втілювати в життя методички нацистів. Колаборанти намагаються перетворювати маріупольських дітей у гітлерюгенд.
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У Мелекіно вони облаштували справжній табір, де "промивають мізки", вчать стріляти та ненавидіти Україну".
Деталі: Міськрада також опублікувала фото з цього табору.
Що передувало: Раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що батьків у Маріуполі змушують віддати дітей до шкіл під керівництвом окупантів. У разі непокори погрожують забрати дитину і позбавили батьківських прав.
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