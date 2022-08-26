Россияне под Мариуполем учат детей стрелять и ненавидеть Украину – горсовет

детский лагерь оккупантов в Мелекино, фото из Telegram Мариупольского горсовета

Российские оккупанты устроили в Мелекино возле Мариуполя детский лагерь, где учат стрелять и ненавидеть Украину.

Источник: Мариупольский городской совет в Telegram

все фото из Telegram Мариупольского горсовета

Дословно: "Оккупанты продолжают претворять в жизнь методички нацистов. Коллаборанты пытаются превращать мариупольских детей в гитлерюгенд.

Реклама:

В Мелекино они обустроили настоящий лагерь, где промывают мозги, учат стрелять и ненавидеть Украину".

Детали: Горсовет также опубликовал фото из этого лагеря.

Что предшествовало: Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что родителей в Мариуполе заставляют отдать детей в школы под руководством оккупантов. В случае неповиновения угрожают забрать ребенка и лишить родительских прав.