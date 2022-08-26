Россияне под Мариуполем учат детей стрелять и ненавидеть Украину – горсовет
Пятница, 26 августа 2022, 21:42
Российские оккупанты устроили в Мелекино возле Мариуполя детский лагерь, где учат стрелять и ненавидеть Украину.
Источник: Мариупольский городской совет в Telegram
Дословно: "Оккупанты продолжают претворять в жизнь методички нацистов. Коллаборанты пытаются превращать мариупольских детей в гитлерюгенд.
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В Мелекино они обустроили настоящий лагерь, где промывают мозги, учат стрелять и ненавидеть Украину".
Детали: Горсовет также опубликовал фото из этого лагеря.
Что предшествовало: Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что родителей в Мариуполе заставляют отдать детей в школы под руководством оккупантов. В случае неповиновения угрожают забрать ребенка и лишить родительских прав.
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