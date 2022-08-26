Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне под Мариуполем учат детей стрелять и ненавидеть Украину – горсовет

Катерина ТищенкоПятница, 26 августа 2022, 21:42
детский лагерь оккупантов в Мелекино, фото из Telegram Мариупольского горсовета

Российские оккупанты устроили в Мелекино возле Мариуполя детский лагерь, где учат стрелять и ненавидеть Украину.

Источник: Мариупольский городской совет в Telegram

 
все фото из Telegram Мариупольского горсовета

Дословно: "Оккупанты продолжают претворять в жизнь методички нацистов. Коллаборанты пытаются превращать мариупольских детей в гитлерюгенд.

В Мелекино они обустроили настоящий лагерь, где промывают мозги, учат стрелять и ненавидеть Украину".

Детали: Горсовет также опубликовал фото из этого лагеря.

 
 

Что предшествовало: Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что родителей в Мариуполе заставляют отдать детей в школы под руководством оккупантов. В случае неповиновения угрожают забрать ребенка и лишить родительских прав.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: МариупольоккупациядетиРосcия
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

После ударов ВСУ Россия выводит из Крыма технику и усиливает ПВО – аналитики

Тактическая авиация поразила ПВО россиян и скопление врага – ОК "Юг"

Зеленский рассказал, что поможет изменить ситуацию на фронте в пользу Украины

На ЗАЭС к сети подключили второй энергоблок

фотоВ Киевской области мужчина расстрелял флаг Украины и угрожал полицейским гранатой

Хакеры выставили на продажу секретные военные документы, НАТО проводит оценку – СМИ

Все новости...

Поддержать "Украинскую правду" теперь можно на платформе Patreon

Мариуполь
Власти Петербурга обещают установить в Мариуполе памятник Невскому с подсветкой
В Мариуполе пожар, но оккупанты ничего не делают, чтобы его потушить – советник мэра
В оккупированном Мариуполе люди не хотят участвовать в так называемом "референдуме" – ГУР
Последние новости
09:48
Британская разведка назвала вероятную причину наращивания усилий РФ возле Донецка
09:36
Регионы: ВСУ попали в два моста в Херсонской области, россияне обстреляли Николаев
09:19
В Швеции во время стрельбы на детской площадке ранены женщина и ребенок
08:56
фотоРоссия усилила огневое влияние на фронте – Гайдай
08:46
Пентагон заключил контракт на $182 млн на покупку ЗРК NASAMS для Украины
08:31
инфографикаРоссияне убили еще двух гражданских в Бахмуте
08:16
У 42% финнов ухудшилось отношение к премьеру на фоне скандалов с вечеринками
07:51
фотоРоссияне всю ночь интенсивно обстреливали Днепропетровщину, есть разрушения
07:19
ВСУ обнаружили и уничтожили разведгруппу врага – сводка
06:30
"Больше никто не мотивирует меня воплощать мечты": как проживает трагедию мужчина, семью которого убили в Ирпене
Все новости...