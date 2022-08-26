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Окупанти проілюстрували свою пропаганду в Херсоні фотографіями дітей з Київщини

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 26 серпня 2022, 21:51
Окупанти проілюстрували свою пропаганду в Херсоні фотографіями дітей з Київщини
Фото: українська служба BBC

Окупанти розвісили у Херсоні плакати з дітьми у вишиванках з Київщини, фотографії для яких "взяли" у фотографині Ганни Пасічник.

Джерело: українська служба BBC

Деталі: У травні мешканка Київщині, професійна фотографиня Ганна Пасічник опублікувала в інстаграмі фотосесію зі своїм сином та його найкращою подругою - діти стояли на квітучому ріпаковому полі у вишиванках. "З Україною в серці", - написала Ганна. - "Дякую ЗСУ! Слава Україні".

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Фотосесію Пасічник виклала на сайт для продажу. "Діти просять підтримки для України", - значилося в описі фото англійською.

Пізніше саме ці кадри з дітьми у вишиванках з'явилисч на білбордах в окупованому Херсоні.

"Росія тут назавжди!", "Херсон - навіки з Росією", "Херсон - російське місто", - фотографії білбордів з такими гаслами за кілька тижнів опублікував проросійський паблік Херсон.ру.

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У зображеннях на білборді Ганна впізнала свої фотографії - за спини дітям прифотошопили російський прапор, а жовті квіти ріпаку замінили на квітковий луг.

24 серпня фотографиня опублікувала в інстаграмі пост, у якому публічно висловилася проти використання її фотографій в окупованому Херсоні.

Теми: УкраїнаРосія
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