Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты проиллюстрировали свою пропаганду в Херсоне фотографиями детей с Киевщины

Станислав ПогориловПятница, 26 августа 2022, 21:51
Оккупанты проиллюстрировали свою пропаганду в Херсоне фотографиями детей с Киевщины
Фото: украинская служба BBC

Оккупанты развесили в Херсоне плакаты с детьми в вышиванках с Киевщины, фотографии для которых "взяли" у фотографа Анны Пасечник.

Источник: украинская служба BBC

Детали: В мае жительница Киевской области, профессиональный фотограф Анна Пасечник опубликовала в инстаграмме фотосессию со своим сыном и его лучшей подругой - дети стояли на цветущем рапсовом поле в вышиванках. "С Украиной в сердце", – написала Анна. - "Спасибо ВСУ! Слава Украине".

Реклама:
 

Фотосессию Пасечник выложила на сайт для продажи. "Дети просят поддержки для Украины", - числилось в описании фото на английском.

Позже именно эти кадры с детьми в вышиванках появились на билбордах в оккупированном Херсоне.

"Россия здесь навсегда!", "Херсон – навеки с Россией", "Херсон – русский город", - фотографии билбордов с такими лозунгами через несколько недель опубликовал пророссийский паблик Херсон.ру.

ВИДЕО ДНЯ
 

В изображениях на билборде Анна узнала свои фотографии – за спины детям прифотошопили российский флаг, а желтые цветы рапса заменили цветочным лугом.

24 августа фотограф опубликовала в инстаграмме пост, в котором публично высказалась против использования ее фотографий в оккупированном Херсоне.

Темы: УкраинаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

Все новости...
Украина
К Реестру убытков Украины от войны присоединилась Швейцария
Пентагон о контрнаступлении: ВСУ медленно продвигаются вперед и отражают атаки
Кулеба и Столтенберг обсудили вступление Украины в НАТО
Последние новости
10:04
Кабмин изменил срок действия свидетельств о допуске к перевозке опасных грузов
10:00
Республиканцы обжаловали в Верховном суде США запрет Трампу быть кандидатом на выборах
09:51
Глава Нацполиции о мобилизации правоохранителей: Уже максимально задействованы
09:41
обновлено от 09:24По всей Украине звучала воздушная тревога: в России взлетал МиГ
09:38
США предлагают G7 согласовать план конфискации российских активов на $300 млрд − FT
09:37
Глава Нацполиции намекнул, что скандал с его замом всплыл из-за "врагов" Тишлека
09:29
Латвия передала образовательным учреждениям Черниговщины 32 генератора
09:20
Нефть стабильна: перебои с поставками через Красное море уменьшаются
09:01
Власти немецкого города блокируют планы расширения производства оружия, необходимого Украине
08:51
Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia
Все новости...
Реклама: