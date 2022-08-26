Оккупанты проиллюстрировали свою пропаганду в Херсоне фотографиями детей с Киевщины

Оккупанты развесили в Херсоне плакаты с детьми в вышиванках с Киевщины, фотографии для которых "взяли" у фотографа Анны Пасечник.

Источник: украинская служба BBC

Детали: В мае жительница Киевской области, профессиональный фотограф Анна Пасечник опубликовала в инстаграмме фотосессию со своим сыном и его лучшей подругой - дети стояли на цветущем рапсовом поле в вышиванках. "С Украиной в сердце", – написала Анна. - "Спасибо ВСУ! Слава Украине".

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Фотосессию Пасечник выложила на сайт для продажи. "Дети просят поддержки для Украины", - числилось в описании фото на английском.

Позже именно эти кадры с детьми в вышиванках появились на билбордах в оккупированном Херсоне.

"Россия здесь навсегда!", "Херсон – навеки с Россией", "Херсон – русский город", - фотографии билбордов с такими лозунгами через несколько недель опубликовал пророссийский паблик Херсон.ру.

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В изображениях на билборде Анна узнала свои фотографии – за спины детям прифотошопили российский флаг, а желтые цветы рапса заменили цветочным лугом.

24 августа фотограф опубликовала в инстаграмме пост, в котором публично высказалась против использования ее фотографий в оккупированном Херсоне.