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Однопартійці Ле Пен хочуть звільнити політика, який розмахував прапором "ДНР" перед українцями

"Європейська правда"П'ятниця, 26 серпня 2022, 22:11
Однопартійці Ле Пен хочуть звільнити політика, який розмахував прапором ДНР перед українцями

Французька ультраправа партія "Національне об'єднання" засудила вчинок свого партійця, заступника депутата Лукаса Брока, який у місті Бержерак перешкоджав українцям святкувати День незалежності.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Fanceinfo.

У день інциденту депутат Серж Мюллер, чиїм заступником є Брок, досить поверхнево засудив його дії. "Я засуджую, я не підтримую, але він, незважаючи ні на що, залишається молодою людиною, сповненою бажань, ідей для нашого руху. Ми всі можемо зробити помилку", — заявив він.

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Через 48 годин після своєї першої заяви після того як про інцидент стало відомо на національному рівні його позиція стала більш різкою.

"У нас були спільні цінності. Він здавався мені ідеальною людиною. Слід бути дуже пильними з людьми навколо вас" - заявив Мюллер.

У керівництві партії, якою до осені минулого року керувала Марін Ле Пен, відреагували ще більш жорстко.

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"Він ідіот, його звільнять з Національного об'єднання", —заявив Луї Алліо, віцепрезидент "Національного об'єднання".

24 серпня Лукас Брок розмахував прапором так званої "ДНР", проїжджаючи біля зібрання українських біженців, які святкували День незалежності.

Потім, за словами очевидців, він почав ображати демонстрантів. За словами прокуратури Бержерака, учасники акції намагалися зняти його прапор. Сутичка закінчилася розбитим вікном автомобіля політика.

Прокуратура Бержерака відкрила розслідування проти нього за "розпалювання ненависті чи насильства" та заслухала заступника депутата. Останній подав заяву зі свого боку про пошкодження його автомобіля.

Лукас Брок, судячи з його соцмереж, дотримується проросійських поглядів. 28 лютого через кілька днів після вторгнення РФ в Україну він розмістив у себе на сторінці фото з військового параду у Москві.

Теми: ФранціяУкраїна
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