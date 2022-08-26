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Однопартийцы Ле Пен хотят уволить политика, размахивавшего флагом "ДНР" перед украинцами

"Европейская правда"Пятница, 26 августа 2022, 22:11
Однопартийцы Ле Пен хотят уволить политика, размахивавшего флагом ДНР перед украинцами

Французская ультраправая партия "Национальное объединение" осудила поступок своего партийца, заместителя депутата Лукаса Брока, который в городе Бержерак препятствовал украинцам праздновать День независимости.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает Fanceinfo.

В день инцидента депутат Серж Мюллер, чьим заместителем является Брок, достаточно поверхностно осудил его действия. "Я осуждаю, я не поддерживаю, но он, несмотря ни на что, остается молодым человеком, исполненным желаний, идей для нашего движения. Мы все можем совершить ошибку", — заявил он.

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Через 48 часов после своего первого заявления после того, как об инциденте стало известно на национальном уровне, его позиция стала более резкой.

"У нас были общие ценности. Он казался мне идеальным человеком. Следует быть очень внимательными с людьми вокруг вас" - заявил Мюллер.

В руководстве партии, которой до осени прошлого года руководила Марин Ле Пен, отреагировали еще жестче.

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"Он идиот, его уволят из Национального объединения", — заявил Луи Аллио, вице-президент "Национального объединения".

24 августа Лукас Брок размахивал флагом так называемой "ДНР," проезжая возле собрания украинских беженцев, праздновавших День независимости.

Затем, по словам очевидцев, он стал оскорблять демонстрантов. По словам прокуратуры Бержерака, участники акции пытались снять флаг. Схватка закончилась разбитым окном автомобиля политика.

Прокуратура Бержерака открыла расследование против него за разжигание ненависти или насилия и заслушала заместителя депутата. Последний подал заявление со своей стороны о повреждении его автомобиля.

Темы: ФранцияУкраина
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