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Зеленський: Україна була і буде серед гарантів продовольчої безпеки

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 26 серпня 2022, 22:48
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ, ФОТО: ОПУ

Президент Володимир Зеленський повідомив про результати розблокування зернового експорту, за його словами, Україна вже експортувала 1 млн тонн зерна.

Джерело: вечірнє відеозвернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Майже місяць працює експортна зернова ініціатива, і за цей час із трьох наших морських портів – Чорноморська, Одеси і Южного – експортували перший із 24 лютого мільйон тонн агропродукції".

Деталі: Зеленський підкреслив, що сам факт того, що запрацював напрямок постачання на світовий продовольчий ринок, дає змогу не допустити хаосу на ринку, знімає гостроту продовольчої кризи, не допускає катастрофічного дефіциту.

Президент переконаний, що Україна була, є й буде серед гарантів світової продовольчої безпеки.

Він додав, що розблокування експорту, це й робочі місця, доходи для українських компаній, і, відповідно, держбюджету. Не меш важливе те, що це дає кошти для посівної в наступному році.

Зеленський наголосив, що відповідальність за недопущення будь-яких російських провокацій і зриву експорту лежить на партнерах зернової угоди.

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Теми: Зеленськийзерно
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